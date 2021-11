GASCON (née BÉLIVEAU)

Madeleine



À Montréal, le jeudi 14 octobre 2021 est décédée, à l'âge de 95 ans, Madeleine Béliveau Gascon, épouse de feu Martin Gascon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Micheline, Yves, Marie-Claire (Michel Hammond), Carole, Danielle, Nicole, André (France Bernard) et Sylvain, ses petits-enfants Jean-Martin, Benjamin, Viliam, Éloi, Étienne, Chloé, Jean-Yves, Alani-Gabriel, Saule, Myriam et Caroline, ses 17 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 14 novembre 2021 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.