COURTEMANCHE, Claudine



À Saint-Jérôme, le 30 octobre 2021, est décédée madame Claudine Courtemanche.Elle laisse dans le deuil son père Arsène Courtemanche, sa soeur France (Francis) et son frère Serge, son neveu Jean François (Mélanie) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 14 novembre 2021 de 13h à 16h. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 16h. En raison des circonstances actuelles, la famille souhaite tenir la cérémonie dans la plus stricte intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des messages de condoléances sur