Canada’s Drag Race: troisième saison confirmée

La quête pour trouver les « nouvelles reines du Nord » n’est visiblement pas encore terminée ; la série Canada’s Drag Race sera de retour l’an prochain pour une troisième saison.

Les détails pour ce prochain tour de piste, annoncé mercredi, sont pour l’instant peu nombreux. On ne sait donc pas encore si le panel de juges – aujourd’hui composé de Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski, Traci Melchor et Amanda Brugel – demeurera intact, mais les aspirantes candidates peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur le site de Crave.

Phénomène

Dans cette déclinaison canadienne du phénomène américain RuPaul’s Drag Race, un groupe de drag queens des quatre coins du pays s’affronte pour mettre la main sur le grand prix de 100 000 $ en argent. Pour y parvenir, les candidates doivent relever une série de défis (tantôt sérieux, tantôt complètement loufoques) leur permettant de montrer leurs aptitudes d’entertainer.

La deuxième saison de Canada’s Drag Race suit toujours son cours, avec un nouvel épisode présenté chaque jeudi. Des quatre candidates québécoises au casting, seules Pythia et Adriana demeurent dans la course.