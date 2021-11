Claude Villeneuve désigné chef d’une opposition «constructive» et «positive» à l'hôtel de ville de Québec

Claude Villeneuve, ancien chroniqueur et nouveau conseiller municipal d’Équipe Savard dans Maizerets-Lairet, a été désigné chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Québec. Il a immédiatement offert sa collaboration au nouveau maire Bruno Marchand et n’a pas exclu que lui ou des membres de sa formation puissent siéger sur le futur comité exécutif.

C’est ce que M. Villeneuve et les neuf autres conseillers d’Équipe Savard ont fait savoir, mercredi matin, dans un point de presse, organisé devant l’hôtel de Ville de Québec.

«Nous allons continuer de siéger à dix. Notre équipe va rester unie pour former l’opposition. J’ai été désigné comme le porte-parole de cette équipe-là, mais chacun de nos membres sera porteur de dossiers», a soutenu M. Villeneuve en insistant pour dire que son parti est le seul à avoir fait élire au moins un conseiller dans chacun des six arrondissements de la Ville.

Affirmant que son intention est que «la Ville de Québec aille bien et que le conseil fonctionne», le nouveau chef a déclaré vouloir diriger «une opposition constructive voire même positive».

La forme que prendra la collaboration avec le maire Marchand n’a pas été précisée. Des discussions devront être menées dans les prochaines heures. D’ici là, M. Villeneuve n’a voulu confirmer ou écarter aucun scénario. «On est très ouverts à n’importe quel scénario. Il ne faut pas hâter les choses, a-t-il ajouté. On est ouvert à tous les scénarios.»

Chose certaine, le nom du parti – Équipe Marie-Josée Savard – devra être changé, mais il ne s’appellera pas «Équipe Villeneuve», a assuré Claude Villeneuve.

Savard absente

Marie-Josée Savard n’était pas présente au point de presse de son équipe. Elle a toutefois publié un message sur Facebook pour dire qu’elle soutenait le nouveau chef. «J’appuie sans réserve le nouveau chef d’opposition, Claude Villeneuve, choisi par ses collègues», a-t-elle écrit.

Il n’est pas clair si Mme Savard s’adressera ou non aux médias. Sa dernière sortie publique a été faite dimanche soir lorsqu’elle a prononcé un discours qu’elle pensait être celui de la victoire. Or, son avance a fondu en cours de soirée et elle a été rattrapée sur le fil par Bruno Marchand.

Interrogé à savoir si l’équipe entourant Mme Savard aurait dû la protéger davantage en lui conseillant d’attendre avant de prononcer ce fameux discours, M. Villeneuve a évoqué l’emballement médiatique qui a suivi l’annonce prématurée de sa victoire. Il a dit que plusieurs membres de l’équipe ressentent encore «une certaine colère» par rapport à ce qui s’est passé, mais «qu’on ne veut pas être dans l’amertume».

