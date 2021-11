Comment remplir le vide de mon ennui?

J’ai traversé la pandémie avec une certaine facilité. N’ayant jamais été ennuyeuse de nature, le manque de relations sociales ne m’a pas fait trop souffrir. Je me suis même surprise à recommencer à lire et à tricoter comme jamais. Ce dernier loisir m’a d’ailleurs permis d’améliorer l’arthrite qui commençait à s’installer dans mes mains.

Il faut dire que j’approche de mes 75 ans, et bien qu’encore en forme, je commence à avoir quelques petits bobos. Mais ce n’est pas ça qui m’amène à vous écrire. J’aimerais que vous m’orientiez vers une façon de mettre un peu de piquant dans ma vie, sans que je sois obligée de me mettre à chercher un compagnon, ce qui ne me tente pas pantoute, ou encore de me refaire un cercle d’amies puisque toutes les miennes sont décédées et que le bavardage des femmes m’ennuie souvent.

Solitaire en manque de compagnie

Pourquoi ne pas vous acheter un animal de compagnie ? Si vous êtes du type à aimer marcher à l’extérieur, un chien serait le meilleure compagnon possible puisque vous devrez le sortir deux fois par jour. Sans parler de l’amour inconditionnel qu’il vous portera.

Si par contre vous préférez une compagnie plus indépendante qui ne vous demandera que de remplir ses bols d’eau et de nourriture ainsi que de changer sa litière, un chat serait tout indiqué. L’un comme l’autre choix ne viendra jamais agacer vos oreilles par un bavardage inutile.