MICHAUD, Adrien



À Montréal, le 5 novembre, à l'âge de 76 ans, est décédé Adrien Michaud, époux de Lucille Bérard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Daniel (Nathalie Alix) et Pascal, son petit-fils Alexandre, son frère Jean-Paul (Francine), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera pour un dernier hommage (50 personnes à la fois) le vendredi 12 novembre de 14h à 19h auT : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)En raison de la limitation du nombre de personnes, une célébration de la Parole aura lieu le samedi 13 novembre en toute intimité et sur invitation.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre Jean-Claude-Malépart.