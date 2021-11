GIRALDEAU, Léonne



À Saint-Jérôme, le 5 novembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Léonne Giraldeau, fille de feu M. Lucien Giraldeau et feu Mme Léonie Lachapelle.Elle laisse dans le deuil ses filles Lyette Labelle et Maryse Labelle (Patrice Ashby), ses petits-enfants Vincent Labelle Ashby (Roxanne) et Justine Labelle Ashby, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 14 novembre 2021 de 19h à 22h au salon de la :Les funérailles seront célébrées le lundi 15 novembre 2021 à 11h en l'église de Saint-Antoine, située au 707 Boul. des Laurentides, Saint-Jérôme (Secteur Saint-Antoine), QC, suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Jérôme.