Des artistes sans colonne

Vous souvenez-vous de cette époque, pas si lointaine, où les artistes québécois étaient les plus grands défenseurs du français ?

C’étaient eux qui protégeaient notre culture, toujours prêts à nous défendre bec et ongles contre ceux qui nous crachaient au visage.

Cette époque est révolue : dimanche soir, au gala de l’ADISQ, personne n’a dit un seul mot sur l’unilinguisme du PDG d’Air Canada. Silence radio.

Coudonc ! Les artistes québécois de 2021 ont-ils oublié de se faire pousser une colonne vertébrale ?

VOUS ÊTES DONC OÙ ?

À une autre époque, si un gala avait eu lieu après une semaine de controverse durant laquelle tous les commentateurs et toute la classe politique avaient dénoncé un affront au fait français, tous les artistes seraient montés sur scène pour clamer haut et fort que le français est non négociable.

Il faut le faire : même le Parti libéral a mieux défendu le français que les artistes du milieu musical !

Excusez-moi de poser la question, mais si les artistes québécois ne montent pas au créneau pour défendre le français, quelle est la cause qui va les faire bouger ?

Il me semble que quand tu chantes en français dans une province francophone, tu devrais te sentir un tantinet concerné quand le français est attaqué...

Dimanche soir, je m’ennuyais de la belle époque où une Pauline Julien, un Paul Piché, un Daniel Boucher, un Luc Plamondon auraient fait une crise sur scène pour défendre une cause qui leur tient à cœur.

Misère, même Céline a refusé un Félix en 1990 parce qu’il était décerné à « l’artiste anglophone de l’année » ! Elle avait ajouté : « Je suis fière d’être québécoise, mon public a compris que je ne suis pas une artiste anglophone ».

On n’a eu le droit à rien de tout ça, dimanche, l’animateur étant trop occupé à reconnaître son privilège d’« homme blanc de 40 ans hétérosexuel d’origine canadienne ».

D’origine canadienne... ça dit tout.

« MANGE LA MERDE »

Si le milieu musical se tait, je vous passe un papier que moi je ne me tairai pas devant ces insultes crachées au visage des francophones. Voulez-vous un bon exemple ?

Le Financial Post a publié hier une chronique délirante signée Terence Corcoran.

Dans cette diarrhée verbale intitulée Le PDG anglophone d’Air Canada est la dernière victime de la fragilité québécoise, Corcoran raconte qu’il a grandi à Rosemont (qu’il appelle en fait Rosemount).

Il se rappelle que quand il se faisait traiter de « maudit bloke », il répondait « Mange la merde » et que c’est ce que Rousseau aurait dû répondre aux vilains journalistes qui l’enquiquinaient avec leurs récriminations !

Dans le reste de son texte, il parle de « critiques vicieuses » dirigées contre Rousseau par des « enfants d’école » des médias.

Il affirme qu’à son âge, Rousseau va trouver trop difficile d’apprendre le français et « va gaspiller de précieuses heures de travail à apprendre une langue impossible à apprendre ».

Puis il conclut que même si Rousseau réussit à maîtriser le français, ce ne sera pas assez pour « les chiens de garde agressifs qui, comme des enfants d’école, crient des insultes à un PDG ».

En tout cas, je peux rassurer messieurs Rousseau et Corcoran : ils n’ont rien à craindre des artistes de la scène musicale québécoise de 2021.

Ces chiens de garde là n’aboient pas et ne mordent pas.