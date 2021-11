Et la responsabilité morale des entreprises alors?

Selon Ashley Nunes, un « commentateur spécialisé dans le domaine du transport » qui a signé un texte d’opinion dans le Globe and Mail hier, Michael Rousseau, le grand patron d’Air Canada, n’a commis aucun impair lorsqu’il a dit qu’il ne voyait pas l’importance de parler français.

Pourquoi ?

Parce qu’il dirige une entreprise et que le but premier d’une entreprise est de faire de l’argent.

LE MONDE A CHANGÉ

Selon moi, monsieur Nunes n’a pas seulement oublié de changer l’heure sur son four micro-ondes ce week-end.

Il a oublié de changer d’époque.

En effet, il y a 60 ans, c’est exactement ce qu’on disait : « Le seul but d’une entreprise est de faire des profits et de rapporter le maximum de dividendes à ses actionnaires.

Le compte de banque, le compte de banque, le compte de banque.

Tout ce qui dépasse le rayon d’action de la p’tite caisse n’a aucune espèce d’importance. »

Je ne sais pas où vit cet « expert en transport », mais je lui suggérerais de sortir de son bureau et de faire un tour de machine dans son quartier.

Il s’apercevrait peut-être que le monde a changé.

Les entreprises, aujourd’hui, ne sont plus considérées comme de simples patentes à faire de l’argent.

Ce sont des milieux de vie et des « personnes morales ». Et comme « personnes morales », on s’attend à ce qu’elles agissent... moralement.

À un moment donné, il n’y a pas que le fric qui compte !

Avez-vous lu le code d’éthique des journalistes du Globe and Mail ?

Il compte 22 pages !

On ne se contente pas d’écrire : « Nous vous assurons que nos employés feront tout ce qu’ils peuvent pour générer le plus de revenus possible » !

AUCUN MANQUE DE RESPECT ?

C’est quand même hallucinant de voir toutes les contorsions intellectuelles que certains Canadiens anglais sont prêts à faire pour minimiser l’affront commis par monsieur Rousseau.

Le 18 mai 2017, le Globe and Mail a publié une vidéo sur sa page Web afin d’expliquer le concept d’appropriation culturelle à ses lecteurs.

« L’appropriation culturelle est un vol, disent trois journalistes du Globe and Mail. Un vol, un vol, un vol !

C’est comme si votre voisin commençait à copier la façon dont vous vous habillez.

Et qu’il portait votre t-shirt préféré !

Sans avoir pris la peine de vous demander la permission !

C’est un manque flagrant de respect... »

Euh...

Porter un poncho dans un party d’Halloween à La Motte en Abitibi est un manque de respect envers 129 millions de Mexicains ?

Mais dire aux résidents d’une province où vous demeurez depuis 14 ans que vous vous foutez de leur langue, c’est correct, parce que vous êtes un homme d’affaires et que les gens d’affaires n’ont aucun compte à rendre à quiconque sauf à leurs actionnaires ?

Ben coudonc...

Je rappelle que le Globe and Mail est un journal « progressiste ».

On n’a plus la gauche qu’on avait.

L’EXCEPTION

Les patrons du Globe and Mail auraient-ils publié un texte d’opinion affirmant que les autochtones se plaignaient pour rien lorsqu’ils demandaient que les Eskimos d’Edmonton changent de nom ?

Bien sûr que non.

Il faut respecter les minorités, voyons.

Sauf les maudits frogs du Québec.