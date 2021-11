Hendrix Lapierre de retour dans la LHJMQ

Les Capitals de Washington ont retourné l’attaquant Hendrix Lapierre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), mercredi.

• À lire aussi: Alexander Ovechkin ne veut pas s’arrêter

• À lire aussi: Séries éliminatoires: mission impossible pour le CH?

Le Québécois évoluera donc avec le Titan d’Acadie-Bathurst pour le reste de la campagne 2021-2022.

Privés de quelques joueurs en début de saison, dont Nicklas Backstrom, les «Caps» ont décidé de donner un essai à Lapierre. Ce dernier a joué six rencontres dans la Ligue nationale, inscrivant un but. Il avait obtenu ce but à son premier match dans le circuit Bettman, soit le 13 octobre, dans un duel contre les Rangers de New York.

Lapierre avait été le choix de premier tour (22e au total) des Capitals au repêchage de 2020.

Dans la LHJMQ, le natif de Gatineau a disputé ses trois premières campagnes avec les Saguenéens de Chicoutimi. Cette formation l’a échangé au Titan le 23 juin dernier. En carrière dans le circuit Courteau, il a touché la cible à 23 reprises et fourni 70 mentions d’aide pour 93 points en 88 rencontres.

Fucale s’amène à Washington

Par ailleurs, les Capitals ont rappelé deux joueurs de la Ligue américaine de hockey, dont le gardien Zachary Fucale.

L’ancien espoir du Canadien de Montréal connait un excellent début de saison avec les Bears de Hershey. En cinq parties, il a maintenu un dossier de 3-0-2, un taux d’efficacité de ,933 et une moyenne de buts alloués de 1,73.

L’homme masqué de 27 ans est toujours en attente de sa première apparition dans la LNH.

Le joueur de centre Aliaksei Protas est l’autre joueur qui a obtenu une promotion. Finalement, le nom de l’attaquant Nic Dowd a été placé sur la liste des joueurs blessés.

À voir aussi