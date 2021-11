Hubert Lenoir fait jouer du franco à la radio à Los Angeles

Hubert Lenoir a profité d’une invitation à décider de la programmation musicale de NTS Live, une radio Internet basée à Los Angeles suivie mensuellement par 1,5 million d’auditeurs, pour faire jouer uniquement des chansons en français pendant une heure, mercredi soir.

L’artiste de Québec était l’invité du segment Feeling Terrible, de 17h à 19h, et il a décidé, selon ce qu’il a mentionné sur les réseaux sociaux, «de montrer aux Américains comment ça vibe» de la musique francophone.

En plus de plusieurs titres de son plus récent album Pictura de Ipse : Musique directe, Hubert Lenoir a fait jouer des chansons de grands noms de la francophonie comme Serge Gainsbourg, Christophe et Brigitte Fontaine.

Quelques artistes québécois de la scène underground, dont les rappeurs Yes McCan et Rowjay, ainsi que le Néo-Écossais P’tit Belliveau ont aussi eu droit à la vitrine de NTS. «Il y a aussi des gens qui parlent français en Nouvelle-Écosse», a précisé Lenoir à ses auditeurs américains.

À voir aussi