Klô Pelgag en spectacle au Mtelus en avril prochain

Après avoir remporté 13 Félix au plus récent Gala de l’ADISQ, Klô Pelgag est impatiente de remonter sur scène pour communier avec ses admirateurs.

L’auteure-compositrice-interprète va faire sa rentrée montréalaise le 28 avril 2022 à l’occasion d’un concert présenté au Mtelus et baptisé «Klô Pelgag au Métropolis», clin d’œil à l’ancien nom de la salle de la rue Sainte-Catherine Est.

«Un évènement taillé sur mesure pour les quatre murs du Mtelus aura lieu à Montréal. Tout ce qui se passe là reste entre nous. Je ne peux vous en dire plus, au risque de perdre la raison. Au plaisir de vous y voir», a dit Klô Pelgag, mercredi, dans un communiqué.

Treize Félix

L’artiste, qui a offert une prestation énergique au gala de dimanche dernier, a remporté 13 statuettes, rien de moins.

Parmi celles-ci, soulignons les prix de l’auteure ou compositrice de l’année, de l’album de l’année - alternatif - et de l’album de l’année - choix de la critique - pour «Notre-Dame-des-Sept-Douleurs», du spectacle en ligne de l’année, de la vidéo de l’année pour «Mélamine», réalisée par Soleil Denault, et de la réalisation du disque de l’année, honneur partagé par Klô Pelgag et Sylvain Deschamps.

Klô Pelgag s’en va en France en décembre pour plusieurs concerts. Elle montera aussi sur scène en Belgique et en Angleterre au début de l’an prochain, avant de revenir au Québec pour poursuivre sa tournée.

Les billets pour le spectacle au Mtelus le 28 avril 2022 seront mis en vente ce vendredi, à 12 h.

