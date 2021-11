La députée de la Matapédia à sa première participation à la COP 26

La députée bloquiste Kristina Michaud de la circonscription Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia participe pour la première fois à la COP 26, avec la délégation canadienne.

Après la présence de François Legault et de Justin Trudeau, c'est maintenant au tour des ministres, des députés et des délégués de conclure les engagements de la conférence sur les changements climatiques qui se déroule à Glasgow en Écosse.

La députée bloquiste Kristina Michaud est membre de la délégation canadienne. La représentante de la circonscription Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia fait partie des 270 personnes qui représentent le Canada.

Près de 40 000 personnes de partout dans le monde assistent à cette conférence sur les changements climatiques organisée par la Nations unies.

La jeune députée en est à sa première participation à cette conférence.

Elle affirme que son rôle sur place est surtout de s’assurer que le Canada prend des engagements concrets dans la lutte contre les changements climatiques.

«Le Canada a un devoir d’exemplarité. On est le quatrième pays producteur de pétrole donc il va falloir faire plus que d’autres pays», lance Kristina Michaud en entrevue à TVA Nouvelles.

Ses journées débutent souvent avec une rencontre avec le nouveau ministre fédéral de l’environnement Steven Guilbeault.

«Il est assez transparent dans ce qu’il nous raconte par rapport aux négociations et il semble vouloir aller de l’avant», confirme la députée.

Kristina Michaud salue la décision du premier ministre de nommer l’environnementaliste à ce poste crucial. «C’est encourageant, mais à chaque fois que M. Guilbault prend la parole, on ne peut pas s’empêcher de se demander est-ce qu’il se tourne sa langue huit fois avant de parler pour que ce soit en accordance avec son parti», commente-t-elle.

Kristina Michaud affirme que la présence de députés et de représentants sur place a permis de dénoncer que le Canada utilise plusieurs de ses places à la COP26 pour des membres des lobbys d’entreprises d’énergies fossiles.

«On dit une chose et on fait complètement le contraire: à l’internationale on s’investit pour cesser le financement aux industries fossiles, mais on les invite dans notre délégation!», explique Kristina Michaud.

La députée s’engage aussi à compenser l’émission de gaz à effet de serre de son voyage en avion jusqu’à Glasgow en plantant des arbres dans une localité de sa circonscription, comme elle l’a fait lors de ses dernières campagnes électorales.

«C’est notre meilleure façon [avec] les arbres, d’aller capturer le carbone», rappelle la députée.