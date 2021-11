La nouvelle mairesse de Sherbrooke s'installe à l'hôtel de ville

La nouvelle mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin s'est installée officiellement à l'hôtel de ville mercredi.

Le maire défait Steve Lussier lui a remis les clés de la mairie lors d’un moment très émotif, qui s'est déroulé dans le plus grand des respects.M. Lussier a pris le temps de lui faire part des dossiers à suivre.

«Je tenais à ce que la transition se passe bien, c’est comme ça que ça doit se faire pour le bien-être de la ville», a mentionné M. Lussier.«Je tiens à souligner le travail de M. Lussier et son équipe, ça facilite notre arrivée. Ça démontre que malgré nos projets et nos idées politiques différentes, il y a toujours moyen de trouver un terrain d’entente», a souligné Mme Beaudin.Steve Lussier a tendu la main à celle qui lui succède.

«Je ne serai jamais loin de mon téléphone. Si la mairesse a des questions ou si mon aide est nécessaire, je serai là. C’est sûr que c’est émotif pour moi de partir aujourd’hui après quatre ans à me dévouer pour la ville, mais la démocratie a parlé», a-t-il exprimé.

C'est la fin d'une époque, une nouvelle ère s'amorce, celle d'Évelyne Beaudin et de Sherbrooke Citoyen.

Après des années à rêver à ce moment, la mairesse a pris place dans son nouveau bureau.

«Depuis l’élection, on voit les dossiers et on a hâte de se mettre au travail pour vrai, bien installé. Nous serons plus efficaces!», a-t-elle assuré.

