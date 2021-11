La vengeance est douce au cœur... de Marc-André Fleury

Le gardien Marc-André Fleury a pris sa revanche sur les Penguins de Pittsburgh, mardi soir.

• À lire aussi - Séries éliminatoires: mission impossible pour le CH?

• À lire aussi - Canadien: effort louable, même résultat

En début de saison, le porte-couleurs des Blackhawks de Chicago avait été humilié face à l’équipe qui l’avait sélectionné au premier rang du repêchage amateur de 2003. Le Québécois avait été remplacé par son substitut Kevin Lankinen après avoir accordé quatre buts en 10 lancers, et ce, en seulement un peu plus de 11 minutes.

Au deuxième rendez-vous entre les deux équipes en 2021-2022, Fleury a effectué 42 arrêts dans un gain de 3 à 2 des siens en tirs de barrage. Il a aussi frustré les deux tireurs qui se sont présentés devant lui en fusillade.

«Je suis heureux du résultat et d’avoir obtenu du succès contre eux. La dernière fois, c’était très frustrant et un peu embarrassant pour moi», a indiqué le vétéran de 36 ans, dans une vidéo diffusée sur le site internet des Blackhawks.

Une équipe qui va mieux

À l’image du premier match contre les «Pens», le début de saison des «Hawks» a été catastrophique. La formation de l’Illinois a dû attendre son 10e match de la saison pour savourer un premier gain. Depuis, l’entraîneur-chef Jeremy Colliton a été congédié.

Toutefois, contre les Penguins, les Blackhawks ont finalement été en mesure de se procurer un deuxième gain consécutif. S’il est encore loin d’avoir renversé la vapeur, le club joue mieux.

«De mon point de vue, nous permettons moins d’échappées, de deux contre un et de surnombres», a analysé Fleury, lorsque questionné sur ce qui explique les récents succès de son équipe.

«Je trouve que les gars mettent plus d’efforts pour revenir dans notre zone. Par conséquent, nous donnons moins de bonnes chances de marquer. Ça m’aide énormément.»

Un premier pour Jones

L’affrontement contre Pittsburgh marquait également une première pour Seth Jones. Le défenseur obtenu à fort prix dans une transaction avec les Blue Jackets de Columbus l’été dernier a inscrit son premier but avec sa nouvelle équipe.

En deuxième période, l’arrière a décoché un excellent tir des poignets qui a trompé la vigilance de Tristan Jarry. Après la partie, Jones a préféré parler de l’effort collectif des siens.

«Gagner rend tout meilleur, a-t-il dit. Mais cela a un prix et c'est difficile. Je pense que nous avons commencé à faire les petites choses, comme vous avez pu le voir, en zone défensive : bloquer plus de tirs, gagner plus de batailles pour la rondelle et une fois qu'on est en zone offensive, c'est facile.»

«Nous pouvons être créatifs en attaque, mais nous devons d'abord travailler dans les deux autres zones. Je pense que c'est ce qui fait notre succès lors de nos deux derniers matchs.»

Les Hawks se frotteront aux Coyotes de l’Arizona, vendredi.

À VOIR AUSSI