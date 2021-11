«Le mouvement syndical au Québec assume ses responsabilités»

Les syndicats ne tentent pas de profiter de la pandémie et de la pénurie de main-d’œuvre pour faire davantage de gains dans leurs négociations avec le gouvernement, a estimé l’ancien président de la CSN, Gérald Larose.

«Au Québec, globalement, le mouvement syndical assume ses responsabilités, y compris en temps de crise», a-t-il déclaré en entrevue à LCN.

M. Larose a constaté, depuis le début de la pandémie, que «les gens ont mis beaucoup d’ardeur à trouver des solutions, y compris avec le gouvernement».

Pour l’ex-président syndical, les problèmes dans les négociations entre les infirmières et le gouvernement «sont d’abord des problèmes d’organisation du travail et de conditions de travail».

«Et quand tu ajoutes là-dessus une prime pour les déserteurs, c’est-à-dire ceux qui ont quitté le réseau et qui en revenant reprennent tous leurs acquis et même on va leur donner du «gravy», ça se peut que ça ne passe pas», a souligné M. Larose.

Ce dernier a aussi dénoncé l’attitude du ministre de la Santé qui accuse les délégués syndicaux de bloquer les négociations en réclamant d’avoir accès à la prime offerte au personnel en première ligne.

«L’approche démagogique de Dubé, à mon avis, ajoute à la difficulté parce que j’ai vérifié auprès de la CSN, et la question de délégués syndicaux, ce n’est pas un enjeu. C’est un élément qui a été invoqué, mais ce n’est pas l’enjeu principal», a ajouté M. Larose.

Prendre le temps de négocier

Gérald Larose a insisté sur le fait que malgré le sentiment d’urgence ressenti par plusieurs, il est important de prendre le temps de négocier.

«Ces matières-là ne se règlent pas sur le coin d’une table puis dans une pause-café», a-t-il indiqué.

«Il faut réfléchir à la structure salariale du secteur public, et ce n’est pas vrai qu’en essayant de contourner les syndicats on va y arriver», a ajouté l’homme précisant qu’«ils ont essayé avec les CPE et avec les médecins».

L’imposition de décrets pour gouverner pose également des problèmes, a soutenu M. Larose.

«Le gouvernement, gouvernant par décret, se sent très fort de dire, au bout de la ligne, je vais quand même décider ce que je veux», a-t-il déploré.

