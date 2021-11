Léger fait l’acquisition d'Insights West

La firme Léger a fait l’acquisition d’Insights West, une firme de recherche marketing et analytique basée à Vancouver.

• À lire aussi: Course serrée à la mairie de Québec: Léger fier de la justesse de son sondage

«Cette acquisition représente l'union de deux entreprises ayant les mêmes valeurs, la même approche et le même engagement à fournir aux clients des conseils stratégiques exploitables basés sur un panel en ligne solide et précis», a déclaré Jean-Marc Léger, président de Léger.

Avec cette acquisition, la firme de sondage, qui compte maintenant plus de 600 employés dans ses huit bureaux canadiens et américains, compte «poursuivre son expansion dans les marchés en croissance de Vancouver et de la Colombie-Britannique en général».

«Il n’y aura aucune mise à pied et il n’y en a jamais eu dans toutes mes acquisitions, tous les employés seront intégrés», a précisé M. Léger à l’Agence QMI en fin de soirée.

Le président et fondateur d'Insights West, Steve Mossop, deviendra ainsi le vice-président exécutif du bureau de Léger à Vancouver.«Ce sera un leader très solide pour notre entreprise», a rajouté M. Léger.

«Je suis ravi de me joindre à l'équipe de Léger, près de 10 ans après avoir créé Insights West, a déclaré par communiqué M. Mossop. Mon équipe est prête à rejoindre la firme de recherche à la croissance la plus rapide, dotée du plus grand et du meilleur panel en ligne au Canada, et nous sommes impatients de présenter à nos clients une boîte à outils et un ensemble de capacités élargis.»

Il s'agit de la deuxième acquisition de Léger en moins d'un mois, après l’acquisition de l'agence numérique Ressac, et de sa douzième acquisition au total.

À voir aussi