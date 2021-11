Loto-Québec: pas de crédit pour jouer en ligne, pas de problème!

Loto-Québec offre une solution de paiements qui permet aux joueurs en difficultés financières de continuer à jouer à des jeux de casino en ligne même après avoir été bloqués par des banques ou des émetteurs de carte de crédit. Une option qui ne passe pas du côté des centres d’aide aux personnes en détresse.

« C’est épouvantable faire ça. Les gens qui font des demandes d’aide, ceux qui ont des problèmes liés au jeu, ils ont d’énormes problèmes financiers », répond au Journal Anne Elizabeth Lapointe, DG de la Maison Jean Lapointe.

Depuis 2016, Loto-Québec vend des coupons Argent Web chez tous les commerçants avec des terminaux de vente. Cet outil de paiement, qui gagne constamment en popularité, « s’apparente à celui des cartes prépayées ». Le consommateur peut ainsi éviter d’avoir recours à une carte de crédit.

Le concept est simple. Le joueur achète par exemple en argent comptant dans un dépanneur des coupons Argent Web, déposés, par la suite, sous « forme de crédits-jeu non encaissables » dans son compte espacejeux.com. Cela lui permet de jouer en ligne à des jeux de casino ou d’acheter des loteries.

Selon des données fournies dans le cadre d’une demande d’accès à l’information réalisée par le site DepQuébec, entre 2016 et 2020, les ventes d’Argent Web sont passées de 1,35 million $ à 50,56 millions $ chez Loto-Québec. Entre janvier et le 30 septembre 2021, elles ont atteint 52,45 millions $.

Pour sa part, Loto-Québec fait valoir que cette solution permet aux joueurs « d’effectuer un dépôt dans leur compte en ligne simplement et sans frais », car certains émetteurs chargent des sommes pour des avances de fonds.

« Pour différentes raisons, certains clients préfèrent ne pas utiliser une carte de crédit ou les autres modes de dépôt en ligne comme le paiement Interac et le paiement de facture », affirme le porte-parole, Renaud Dugas. « Certains clients s’en servent pour se fixer une limite de jeu », ajoute-t-il.

Contourner les barrières

Selon la Maison Jean Lapointe, cette méthode de paiement permet tout simplement de contourner les barrières de sécurité financière mises en place pour protéger les consommateurs. Cela facilite aussi l’accès aux jeux.

« Si une personne a de la difficulté à trouver une carte de crédit, c’est peut-être justement parce qu’elle a besoin de faire son budget », avance Anne Elizabeth Lapointe, estimant que ce n’est pas le rôle de Loto-Québec de gérer les frais pour les cartes de crédit. « Je trouve cela vraiment triste ».

Même son de cloche au Centre CASA. Pour les joueurs vulnérables, cette option supplémentaire leur permet de pouvoir continuer à jouer « en tout temps, même s’ils sont bloqués par leur banque ou leur émetteur de carte de crédit », déplore le coordonnateur aux admissions, Jacky Simard.

Les coupons Argent Web vont de 10 $ à 100 $ et doivent être utilisés en ligne. Un joueur peut jouer au maximum 500 $ par semaine. Loto-Québec assure avoir mis en place des mesures pour éviter le blanchiment d’argent.

Le jeu en ligne a explosé chez Loto-Québec durant la pandémie, alors que les casinos et salons de jeux ont été fermés durant des mois en 2020. Au cours de l’exercice financier 2020-2021, les revenus pour les offres en ligne ont atteint 368,3 millions $, un bond de 171,1 % par rapport à un an plus tôt.

Impacts pour les détaillants

Chez DepQuébec, on estime que l’Argent Web est une solution permettant de mousser le Web et de limiter les commissions versées aux commerçants.

« Cela signifie aussi aucune quote-part pour les détaillants sur les gros lots », déplore l’éditeur du site Web, Guy Leroux.

Pour retirer ses gains sur son compte espacejeux.com, le joueur doit toutefois fournir une carte de crédit ou un compte bancaire.

LES COUPONS ARGENT WEB DE LOTO-QUÉBEC DE PLUS EN PLUS POPULAIRES

2016 : 1,35 million $

2017 : 12,37 millions $

2018 : 23,08 millions $

2019 : 32,88 millions $

2020 : 50,56 millions $

2021 * : 52,45 millions $

*Au 31 septembre

Source : Loto-Québec