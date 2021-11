Passeport vaccinal exigé: Un comptoir vestimentaire veut protéger ses bénévoles

Le comptoir vestimentaire Saint-Marc, dans l'arrondissement de La Baie, à Saguenay, a décidé d'imposer une preuve vaccinale à tous ses usagers, bien que ce ne soit pas exigé par le gouvernement.

Depuis trois semaines, chaque personne doit obligatoirement fournir son passeport pour pouvoir entrer dans les locaux de la Société de Saint-Vincent de Paul, situés sur le boulevard Grande-Baie.

L'organisme explique qu'il a agi ainsi pour protéger ses 23 bénévoles, qui étaient inquiets.

«Pour se protéger. Parce que quand il rentre 20-25 personnes en même temps... On est tous du monde en haut de 70 ans. On aimerait ne pas être malade ni une ni l'autre», a répondu à TVA Nouvelles la présidente du comptoir vestimentaire, Rita Gagné, pour expliquer la décision.

Puisque les locaux actuels sont petits, Mme Gagné ajoute que les bénévoles et les usagers sont à l'étroit, sans compter les gens qui portent leur masque de façon inadéquate. Elle juge que le port du masque et le lavage des mains étaient insuffisants.

Plus d'une cinquantaine de personnes fréquentent l'endroit chaque semaine, pendant les deux heures d'ouverture.

«Avant, on faisait juste signer notre nom et écrire notre numéro de téléphone, mais là ils nous demandent le passeport et une carte [d'identité]... c'est bien correct», a affirmé une citoyenne rencontrée à la sortie du comptoir vestimentaire.

«Ça met les gens en sécurité, on se sent à l'aise», a indiqué une autre.

La majorité des usagers questionnés mercredi après-midi se sont dits d'accord. Par contre, l'initiative ne fait pas l'affaire de tous.

«Elle m'a mis dehors. Tu n'as pas le droit de rentrer, c'est ça qu'elle m'a dit», a déclaré une dame, qui a dû rebrousser chemin parce qu'elle n'avait pas son passeport vaccinal.

Un organisme est-il en droit d'exiger le passeport vaccinal, sans que ce soit la santé publique qui le demande? Les autorités régionales de la santé répondent que oui.

«Une organisation privée peut choisir d'imposer le passeport à sa clientèle afin de protéger son personnel / ses bénévoles. Elle fait sa propre gestion des risques», peut-on lire dans un courriel du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean.