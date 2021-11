Perquisition majeure de fentanyl et cocaïne en Ontario

Trois réseaux criminels qui produisaient et faisaient le trafic du fentanyl et de la cocaïne en grande quantité ont été démantelés en Ontario. Des perquisitions ont été effectuées et treize personnes comparaîtront au palais de justice de l’Ontario à Ottawa, en novembre 2021.

Au total, 31,5 kg de fentanyl, soit l’équivalent de 315 000 doses, et 7,5 kg de cocaïne ont été saisis. Les treize suspects font face à 141 accusations en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS) et du Code criminel.

Un afflux de substances illicites observé dans l'Est de l'Ontario a déclenché l'enquête en mars 2020. Depuis, les enquêteurs ont travaillé sans relâche pour en identifier les sources.

Les autorités rappellent que les opioïdes produits par une société pharmaceutique respectent une dose constante, ce qui n’est pas le cas de ceux produits de manière illicite et qui peuvent causer la mort.

«L'impact même du nombre potentiel de doses de fentanyl saisies dans la rue par les enquêteurs est absolument choquant. Ces criminels participent à des activités odieuses qui ont un risque imminent de causer des pertes de vie et pour rien de plus qu'un gain monétaire», a commenté Chuck Cox, sous-commissaire de la Police provinciale de l'Ontario.

Cette frappe policière, fruit d’une enquête de 19 mois, survient au lendemain de l’annonce d’un nombre record de décès en Colombie-Britannique, plus de 1500 consommateurs de drogue ayant péri au cours des neuf premiers mois de l’année dans cette province.

Rappelons que la crise des opioïdes, responsable de plus de 20 000 décès au pays au cours des cinq dernières années, a repris de plus belle dans plusieurs provinces depuis de début de la pandémie.