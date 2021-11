Programme international: des tests d’entrée à la maternelle ne font pas l’unanimité

Deux écoles publiques de Québec font toujours passer des tests d’admission dès la maternelle pour être admis dans leur programme d’éducation internationale, alors qu’une initiative amorcée dans le réseau scolaire vise plutôt à rendre ces programmes moins élitistes.

Au début décembre, des enfants de quatre ans qui désirent s’inscrire dans ce programme à l’école Chabot, dans Charlesbourg, et à l’école Monseigneur-Robert, à Beauport, seront invités à participer à des « activités de sélection », d’une durée d’environ une heure.

Les aptitudes scolaires et les habiletés sociales des enfants seront évaluées par une équipe composée de membres du personnel du centre de services des Premières-Seigneuries, indique sa porte-parole Martine Chouinard.

« On a maintenant développé nos propres tests à l’interne », explique-t-elle.

Situation dénoncée

Le Journal avait déjà fait état de cette situation il y a cinq ans, alors que le processus de sélection était mené par une firme privée.

Des experts et des partis d’opposition à l’Assemblée nationale avaient dénoncé la situation, qui est inacceptable dans le réseau public, selon eux.

De son côté, Mme Chouinard explique que la demande pour ce type de programme est forte, puisqu’il y a chaque année dans chacune des deux écoles plus d’une centaine de demandes pour une quarantaine de places disponibles.

Un processus de sélection est nécessaire puisque ce programme est offert à tous les élèves du centre de services scolaire, et non seulement aux élèves habitant à proximité de l’école, précise-t-elle.

Aucune sélection ailleurs

Or d’autres écoles primaires de Québec, qui offrent le même programme, ont fait le choix contraire. Il n’y a aucune sélection à l’entrée et la priorité est accordée aux élèves du quartier.

Il y a d’ailleurs de plus en plus d’écoles qui offrent le programme d’éducation internationale (PEI) de manière plus inclusive, affirme-t-on à la SÉBIQ, l’organisme qui agrée et soutient les écoles québécoises où ce programme est enseigné.

Les écoles qui font passer des tests d’admission dès la maternelle sont « de plus en plus rares », affirme Nathalie Fortier, professionnelle responsable de la mise en œuvre du programme au primaire.

« Il y a souvent beaucoup d’écoles de quartier qui offrent le programme, dont il n’y a pas de sélection », affirme-t-elle.

