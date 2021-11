Recherché pour des fraudes totalisant 1,2 million $

Un présumé fraudeur est actuellement recherché par les enquêteurs de la Section des crimes économiques et de propriété du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) en lien avec trois événements de fraude immobilière survenus en 2015 et 2017 et totalisant 1,2 million $.

Ils sollicitent l’aide du public dans leur démarche d’investigation afin de localiser Richard Kelby Gomey, 43 ans. L’homme mesure 1,75 mètre (5 pi 9 po) et pèse 93 kilos (205 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns.

Trois mandats d’arrestation pèsent contre Richard Kelby Gomez, notamment pour défaut de comparaître. Il est également accusé de fabrication de faux documents, de trafic de renseignements identificateurs et de fraude de plus de 5000 $.

Le SPVM a demandé l’assistance du public pour le localiser et le traduire devant la justice, mercredi.

Toute personne détenant des informations pouvant aider à localiser cet homme peut communiquer avec le 9-1-1 ou avec son poste de quartier. Il est également possible d’effectuer un signalement de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal en composant le 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.