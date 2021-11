Ryan Poehling rappelé par le CH

Après avoir inscrit un but dans la victoire du Rocket de Laval mercredi soir, l’attaquant Ryan Poehling a été rappelé par le Canadien de Montréal.

Sélectionné en première ronde par le Tricolore au cours du repêchage de la Ligue nationale en 2017, l’Américain de 22 ans a totalisé trois buts et six points en sept sorties avec le club-école cette saison. Lors de la campagne précédente, il a cumulé 11 filets et 25 points en 28 matchs.

Après avoir réussi un tour du chapeau à son tout premier match au sein du circuit Bettman en 2018-2019, Poehling n’est jamais parvenu à s’établir au sein de la formation la campagne suivante. Il compte quatre filets et cinq points en 28 rencontres en carrière.

