Transports collectifs: la suspension des abonnements prolongée jusqu’en mars

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a annoncé mercredi qu’elle prolongeait la suspension des abonnements annuels jusqu’en mars prochain.

La mesure d’exception mise ne place en collaboration avec les sociétés de transport au début de la pandémie devait se terminer initialement le 31 décembre.

«Alors que les organisations s'efforcent d'orchestrer le retour à la nouvelle normale et un nouvel équilibre présentiel et télétravail, ce délai procure de la flexibilité aux abonnés du transport collectif et leur permet de s'ajuster», a indiqué Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM.

Les usagers qui souhaitent réactiver leur abonnement peuvent le faire sur leur compte client en ligne, mais ils doivent s’assurer que l’activation pour le mois considéré se fasse au plus tard le 10e jour du mois précédent.

Quant aux détenteurs d’abonnements en suspension, ils n’ont aucune action à poser s’ils veulent encore bénéficier de cette suspension, a précisé l’ARTM.

Les usagers appelés à utiliser les transports collectifs de manière occasionnelle durant la période de suspension de leur abonnement doivent se procurer un titre de transport valide sur un support autre que la carte OPUS sur laquelle est enregistré le titre suspendu.

