Un septuagénaire manque à l’appel à Gatineau

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 73 ans porté disparu dans le secteur d’Aylmer, en Outaouais.

Serge Blanchette a été vu pour la dernière fois mardi vers 9 h 30 quand il a quitté sa résidence pour faire une marche, comme il a l’habitude de le faire assez souvent.

L’homme pourrait être désorienté, ce qui inquiète particulièrement les policiers.

M. Blanchette mesure 1,65 m et a les yeux verts et les cheveux gris clairsemés. Il a la peau blanche et s’exprime en français et en anglais.

La dernière fois qu’il a été vu, le septuagénaire portait une ligne verte sur l’abdomen, un pantalon noir et une casquette grise ou brune, selon la description de la police.

Quiconque a de l’information pouvant aider à localiser Serge Blanchette peut contacter la police de Gatineau au 819 246-0222.