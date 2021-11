5 documentaires à voir

Les cinéphiles montréalais sont gâtés par les temps qui courent. En plus du Festival Cinemania qui se poursuit encore quelques jours, la 24e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) propose depuis mercredi une sélection de 120 films de partout dans le monde, offerts en salle et en ligne jusqu’au 25 novembre. En voici cinq qui ont retenu notre attention.

Ressources

Photo courtoisie

Dans ce documentaire québécois au sujet très actuel, les réalisateurs Hubert Caron-Guay et Serge-Olivier Rondeau ont suivi le parcours de travailleurs et travailleuses en situation de demande d’asile pendant un processus d’embauche dans un organisme communautaire.

Ressources est présenté ce samedi à 14 h 45 au Cinéma du Musée et est offert en ligne du 14 au 17 novembre.

Au-delà des hautes vallées

Photo courtoisie

Dans ce premier long métrage, les réalisateurs québécois Maxime Lacoste-Lebuis et Maude Plante-Husaruk sont allés à la rencontre de quelques habitants du village de Maikot, une communauté vivant dans une région reculée de l’Himalaya, qui se préparent pour la récolte d’un mystérieux champignon aphrodisiaque.

Au-delà des hautes vallées est présenté samedi à 18 h à la Cinémathèque québécoise et en ligne du 14 au 17 novembre.

La Colline

Photo courtoisie

Le réalisateur français Julien Chanzit mélange la fiction et le documentaire dans ce film qui explore l’angoisse de la jeunesse face à la destruction de l’environnement à travers la rencontre entre trois jeunes Marseillais et une Parisienne.

La Colline est présenté à la Cinémathèque québécoise dimanche à 18 h 15 et en ligne du 18 au 21 novembre.

Une histoire à soi

Photo courtoisie

Quatre ans après avoir remporté le Prix du public des RIDM avec son documentaire Ouvrir la voix, la réalisatrice afro-féministe Amandine Gay offre une réflexion sur l’adoption à l’international en mettant en lumière les témoignages de cinq adultes originaires de Corée du Sud, du Rwanda, du Sri Lanka, du Brésil et d’Australie qui ont été élevés dans des familles françaises.

Une histoire à soi est projeté samedi à 21 h au Cinéma du Musée et sera diffusé en ligne du 14 au 17 novembre.

Dehors, Serge, dehors

Photo courtoisie

Dans ce documentaire poignant sur la santé mentale, les documentaristes Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe donnent la parole aux proches de Serge Thériault, le populaire comédien de Ding et Dong : le film et La petite vie, qui n’est pas sorti de chez lui pendant plus de six ans à la suite d’une grave dépression.