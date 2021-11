Actualiser le devoir de mémoire pour les jeunes vétérans

Le Jour du Souvenir doit attirer l’attention sur les besoins des vétérans de tous âges, estime une retraitée des Forces armées canadiennes (FAC).

• À lire aussi: «N’oublions jamais»: Ottawa commémore le jour du Souvenir

• À lire aussi: Le soldat Léo Major, anonyme parce qu'il était francophone?

La préoccupation envers les vétérans et le niveau de services n’a fait que diminuer depuis la période après la Deuxième Guerre mondiale, selon Karine Lachapelle, une membre des FAC de 1996 à 2011 qui a notamment servi en Afghanistan pendant 6 mois en 2009.

«On a arrêté de comprendre que lorsqu’on envoie des soldats au combat ou qu’on les déploie en mission, il doit y avoir une espèce d’arrière-garde nationale à tous les niveaux qui est disponibles pour les soutenir», a-t-elle déploré au micro de QUB Radio à l’occasion du jour du Souvenir, jeudi.

«Quand on quitte les Forces armées canadiennes, on n’est plus servi par le service médical des Forces qui déjà lui-même à de la difficulté à fournir les services psychosociaux aux soldats qui ont des difficultés pendant qu’ils sont en service», a-t-elle ajouté.

Cette année, le 11 novembre prend une signification particulière après le retrait des militaires américains d’Afghanistan. La chute rapide du pays aux mains des talibans a été accueillie avec colère et tristesse par plusieurs militaires.

Karine Lachapelle estime que l’intervention canadienne était plombée par une «sclérose de l’État qui est incapable de réagir».

«On demandait aux Afghans de remplir de la paperasse, d’avoir accès à Internet, signer des PDF, des trucs complètement absurdes», a précisé la vétérane.

Elle refuse néanmoins de décrire la mission comme un échec.

«Dans le rétroviseur, on ne dira pas que ça ne valait pas la peine, parce qu’il y a eu des changements profonds au sein de cette société-là. Ils s’expriment très timidement, mais ils s’expriment dans la persévérance des mouvements qui critiquent le gouvernement de l’intérieur», a avancé la vétérane.