Air Transat compte exploiter plus de 250 vols par semaine à l'été 2022

Air Transat compte exploiter plus de 250 vols par semaine vers 44 destinations au cours de l’été 2022.

La compagnie aérienne a indiqué jeudi qu’elle comptait intensifier graduellement son offre vers l’Europe et consolider sa position aux États-Unis dans le but d’offrir la quasi-totalité des destinations proposées avant la crise sanitaire.

«Nous reconstruisons activement notre réseau grâce à une flotte moderne et polyvalente qui nous permet de répondre à l'augmentation de la demande attendue en 2022. Nous serons de retour sur la quasi-totalité des destinations proposées avant la pandémie, en plus d'offrir de nouvelles destinations majeures aux voyageurs canadiens», a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

Au départ de Montréal, la compagnie proposera sept vols directs par semaine vers Londres-Gatwick et 14 vers Paris. Elle prévoit également redémarrer ses opérations vers les provinces françaises, dont Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes, Nice et Toulouse.

Au total, 19 destinations européennes seront accessibles en vol direct au départ de la métropole, incluant «en grande nouveauté», Amsterdam.

En partance de Québec, Air Transat proposera des vols sans escale en exclusivité vers deux capitales européennes, soit Paris et, pour la première fois, Londres.

Depuis Toronto, en plus de 14 vols par semaine vers Londres, les voyageurs pourront également s'envoler vers 13 autres destinations européennes en Croatie, en Espagne, en France, en Grèce, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni.

Plus de vols vers le sud

Au départ de Montréal, Air Transat desservira en nouveauté la Californie, avec deux vols par semaine vers San Francisco et de trois vers Los Angeles. Elle intensifiera également ses opérations vers la Floride en annualisant ses vols entre Montréal et Miami, en plus de proposer des liaisons vers Fort Lauderdale et Orlando tant au départ de Montréal que de Toronto.

Les voyageurs de Québec pourront dorénavant profiter de vols directs vers Fort Lauderdale toute l'année.

Les Canadiens pourront aussi profiter d’un plus grand nombre de vols vers le Mexique et les Caraïbes au départ de Montréal, Québec et Toronto.