SÉGUIN, Monique



Paisiblement à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er novembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Monique Séguin, résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu, épouse de feu M. Jean-Louis Lamarre.Elle laisse dans le deuil ses trois fils: Marc (Linda), Luc (Josée) et Roch, ses quatre petits-enfants: Roxanne, Ryan, Monika et Claudie, ses cinq arrière-petits-enfants: Jackson, Charlie, Milan, Everett et Émile, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450 390-1111 / complexefuneraire.cale dimanche 14 novembre 2021 à compter de 13h00, suivi d'une célébration en sa mémoire à 15h30 au complexe même.