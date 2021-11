COP26: Benoit Charette satisfait de la participation du Québec

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette a tiré un bilan positif de son passage à la COP26, qui s’est tenue ces deux dernières semaines à Glascow en Écosse, où le Québec a enchainé les annonces en matière d’électrification des transports et de solutions vertes.

• À lire aussi: La députée de la Matapédia à sa première participation à la COP26

• À lire aussi: Le sommet virtuel entre Biden et Xi devrait avoir lieu lundi

• À lire aussi: COP26: la Chine annonce un accord avec Washington pour «renforcer l'action climatique»

Au cours de sa participation, M. Charrette a notamment signé une entente de collaboration en matière de lutte contre les changements climatiques et de tarification du carbone avec la Californie et la Nouvelle-Zélande. Les trois instances ont par ailleurs convenu de renforcer leur partenariat en ce qui concerne les marchés du carbone, d'explorer les occasions d'harmoniser leur système respectif et d'étendre leur collaboration dans d'autres domaines, comme la mobilité durable, la foresterie et l'agriculture.

Le ministre a aussi rappelé l'importance pour les gouvernements infranationaux de contribuer au financement climatique international. À cet égard, le Québec a investi 10 millions $ au Fonds pour l'adaptation, soit le triple de sa contribution en 2019.

«Au cours des deux dernières semaines, le premier ministre, François Legault, et moi-même avons fait plusieurs annonces importantes [...] Nous avons pu mettre en valeur les nombreuses actions mises en œuvre ici, en particulier notre marché du carbone, nos politiques en matière d'électrification des transports et, bien sûr, notre Plan pour une économie verte 2030», a indiqué Benoit Charette.

«Tout au long de ma mission, j'ai aussi pu constater à quel point le Québec est reconnu comme un leader et un partenaire dans la décarbonisation de l'économie mondiale», a-t-il ajouté.

Dans les prochaines heures, la délégation québécoise repartira de Glascow avec le premier prix des «Leadership Awards 2021» dans la catégorie «Partenariats climatiques», notamment pour les alliances et partenariats qu'il a créés avec ses pairs de la Coalition pour accélérer la décarbonisation de l'économie mondiale.

Par ailleurs, avec le ministre de l'Énergie du Chili, Juan Carlos Jobet, Benoit Charette a lancé la Déclaration de Glasgow sur la tarification carbone dans les Amériques. Il s’agit d’une initiative de la plateforme Carbon Pricing in the Americas que coprésident le Québec et le Chili.

À voir aussi