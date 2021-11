Décès d’un cycliste: Plante interpelle Ottawa

Quelques jours après la mort d’un cycliste qui a été happé par un camion, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a interpellé le gouvernement Trudeau afin qu’il sécurise ce type de véhicule et instaure des normes à l'échelle du pays.

• À lire aussi: Un cycliste de 66 ans meurt sous un camion

• À lire aussi: [EN 5 MINUTES] Les angles morts d’un camion

«Je ne comprends pas l’hésitation du gouvernement de légiférer pour qu’on puisse mettre des barres latérales sur l’ensemble du réseau routier. Ça coûte 2000 piasses en mettre. Ce n’est pas compliqué et ce n’est pas ça qui fera en sorte qu’il n’y aura plus de camions qui vont rouler», s’est exclamée Mme Plante, jeudi matin, au cours d’une mêlée de presse.

Écoutez l'entrevue du PDG de l'Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux, avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Elle rappelle que les véhicules de la Ville sont tous équipés de barres latérales. Celles-ci ont pour fonction de diminuer le risque d’accident mortel, en évitant qu’une personne happée passe sous les roues d’un camion.

C’est d’ailleurs ce qui s’est produit mardi, sur le boulevard Saint-Laurent, lorsqu’un cycliste a été happé par un camion ayant tourné à droite. La victime est restée coincée sous le véhicule, où elle a été traînée sur une vingtaine de mètres.

«Il faut qu’on se rende compte que les plus vulnérables sur la route, c’est réel. Quand on met des aménagements sécuritaires comme des pistes cyclables, c’est pour ça qu’on le fait, pour sauver des vies et encourager les gens à circuler de façon sécuritaire», a rappelé Mme Plante.

Elle révèle que son administration travaille sur un projet pilote qui aurait pour but d’installer des caméras sur les camions afin de diminuer leurs angles morts et de faire en sorte que les conducteurs aient une meilleure visibilité sur la route.

«Ça nous rappelle que la route, on doit la partager, et cette notion de sécurité doit être prioritaire», a réitéré Mme Plante.

Au cours de la campagne électorale, son adversaire, Denis Coderre, avait également évoqué l’idée de faire un sommet sur le camionnage afin de s’assurer que les véhicules circulant dans la métropole soient le plus sécuritaires possible.

À voir aussi