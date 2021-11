Des femmes d’affaires exceptionnelles

Les lauréates du 21e concours du Prix Femmes d’affaires du Québec ont été dévoilées lors d’une soirée animée par Chantal Lacroix, en présence de près de 600 personnes, en virtuel et en présentiel. Ruth Vachon, PDG du Réseau des femmes d’affaires du Québec, tenait à souligner l’excellence des 45 finalistes et 15 lauréates. Aujourd’hui, je vous présente quelques femmes exceptionnelles.

Photo Thierry Laforce

Ruth Vachon, PDG du Réseau des Femmes d’affaires du Québec, est en compagnie de la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, et des deux coprésidentes d’honneur du gala, Lyne Robitaille, la vice-présidente principale, Journaux, Livres et Magazines chez Québecor, ainsi que présidente et éditrice au Journal de Montréal, et Marie-Hélène Nolet, cheffe de l’exploitation chez Desjardins Capital.

Photo Thierry Laforce

La finaliste Mano Malu, de la Banque TD, est en compagnie de la lauréate Andrea Gomez, d’Omy Laboratoires.

Photo Thierry Laforce

La lauréate Déborah Cherenfant, de la Banque TD, en compagnie des finalistes Christine Turgeon, de la Clinique MultiSens, et Francine Locas-Joly, du fleuriste À la Boîte à Fleurs.

Photo Thierry Laforce

La lauréate Caroline Fradet, de Ferlac/Serres Toundra, est entourée des finalistes Sévrine Labelle, d’Evol, et Maria Della Posta, de Pratt & Whitney Canada.

Photo Thierry Laforce

La finaliste Cindy D’Auteuil, de CDA Stratégies Conseils, est entourée des lauréates Indira Moudi, de Viandes Lafrance, et Marlène Hutchinson, de Cycle environnement.

Photo Thierry Laforce

Les finalistes Marie-Christine Drolet, d’AtmanCo, et Béatrice Robichaud, de Panthera Dental, sont en compagnie de la lauréate Christine Fortin, du Réseau Maisons Oxygène.

Photo Thierry Laforce

Les finalistes Caroline Joubert, de Snack Dépôt, et Rose Lyndsay Daudier, de Fusion Jeunesse, sont en compagnie de la lauréate Sarah Legendre Bilodeau, de Videns Analytics.