Des retrouvailles entre Cam Newton et les Panthers

Les Panthers de la Caroline ont ramené le quart-arrière Cam Newton dans leur giron, jeudi midi, confirmant son embauche qui est cependant conditionnelle à la réussite de tests physiques.

D’après ce qu'avait indiqué plus tôt en journée le quotidien Charlotte Observer, les probabilités de voir Newton enfiler de nouveau l’uniforme de l'équipe étaient réelles. Or, le tout a été confirmé peu après par l'organisation, après que le principal concerné eut discuté avec l’entraîneur-chef Matt Rhule, le directeur général Scott Fitterer et le propriétaire de la concession, David Tepper.

Le quart-vedette était à la recherche d’un emploi après avoir été libéré par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avant le début de la saison. De leur côté, les Panthers étaient pris au dépourvu en raison de la blessure à l’épaule de leur pivot Sam Darnold. Ce dernier ratera de quatre à six semaines de jeu.

Newton, 32 ans, a été sélectionné au premier rang du repêchage 2011 de la NFL par les Panthers. Il a décroché le titre de joueur par excellence du circuit Goodell en 2015 et est demeuré dans le giron de l'organisation jusqu'à la fin de la campagne 2019.

