Évelyne Beaudin a été bien accueillie à la mairie de Sherbrooke

L'arrivée d'Évelyne Beaudin à la mairie de Sherbrooke a été bien accueillie par les syndicats, qui fondent beaucoup d'espoir en elle pour améliorer le climat de travail à la Ville.

Certains représentants syndicaux ont même indiqué qu’ils souhaitaient que la mairesse procède à de grands changements dans la haute direction.

«Je crois vraiment qu’il y a une ouverture de sa part pour un bien-être, un climat de travail sein et des communications qui vont des deux côtés», a commenté le président du Syndicat des chauffeurs de la Société de transport de Sherbrooke.

«Enfin quelqu’un qui va écouter ce que les employés ont à dire», a ajouté le président du Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de la Ville de Sherbrooke, Carl Veilleux.

«Elle a fait une sortie pendant la campagne électorale pour s’engager au bien-être des employés, je trouve ça intéressant», a indiqué Monique Lortitch, présidente du Syndicat des cols bleus de la Ville de Sherbrooke.

«Nous on voit l’élection de Mme Beaudin très positivement puisque dans sa plateforme, elle veut faire de la Ville de Sherbrooke un employeur de choix», a souligné le président de l’Association des policiers et policières de Sherbrooke, Éric Beaudoin.

Mais pour les syndicats des fonctionnaires et des policiers, le changement doit être plus profond.

«Pour changer la culture et la mentalité, souvent ça passe par un changement dans la haute direction et on est mûr pour un changement», a jugé Carl Veilleux.«Nous avons un nouveau directeur au Service de police de Sherbrooke (Pierre Marchand) et les communications vont beaucoup mieux. Sauf que cet homme-là ne peut pas être le seul vecteur de changement, ça prend un changement à la haute direction», a affirmé M. Beaudoin.

La mairesse a par ailleurs évité de se prononcer sur le sort du directeur général, Daniel Picard, dont la nomination n'avait pas fait l'unanimité.

«Je ne veux pas parler publiquement des dossiers qui touchent spécifiquement un individu, ce sont des discussions qu’on aura au cabinet de la mairie», a-t-elle déclaré.

Comme promis en campagne électorale, Évelyne Beaudin compte se rendre sur le terrain avec les autres élus pour rencontrer les employés.

