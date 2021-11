Haïti: le Canada rapatrie son personnel non essentiel

Le Canada a décidé de retirer temporairement le personnel non essentiel de l’ambassade du Canada en Haïti, jeudi en fin de soirée.

Le personnel essentiel va pour sa part continuer d’apporter un soutien aux Canadiens en Haïti.

«La situation en matière de sécurité en Haïti se détériore rapidement et est aggravée par une persistante pénurie de carburant. Par conséquent, Affaires mondiales Canada retire temporairement de l’ambassade du Canada tous les membres des familles des employés canadiens de l’ambassade ainsi que tous les employés canadiens non essentiels», a indiqué le ministère des Affaires mondiales.

Le pays caribéen se trouve dans une situation géopolitique très instable depuis des années, marquée par les renversements politiques et les catastrophes naturelles. Depuis quelques temps les gangs y sèment la terreur et se livrent à des prises d’otage dans le but d’obtenir des rançons.

«Pour assurer la sécurité des Canadiens, notre ambassade à Port-au-Prince demeure ouverte. Les représentants des services consulaires sont en mesure d’apporter une aide aux Canadiens ayant besoin d’une assistance d’urgence», a ajouté le ministère par voie de communiqué.

Il est possible de communiquer avec le consulat au 011 (509) 2-812-9000 ou par courriel à PRNCECS@international.gc.ca. Tous les Canadiens en Haïti sont invités à consulter régulièrement les Conseils aux voyageurs et avertissements et à s’inscrire au service Inscription des Canadiens à l’étranger.

Les Canadiens peuvent également communiquer avec le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence 24/7 d’Affaires mondiales Canada par téléphone, au 1-613-996-8885, par courriel, à sos@international.gc.ca et par messagerie texte (SMS), au 1-613-686-3658.

«En tant qu'ami de longue date de la population d’Haïti, le Canada demeure fermement engagé à aider Haïti à la réalisation d’un avenir plus démocratique, sécuritaire et prospère. Le Canada sera toujours prêt à aider le peuple haïtien, comme il l’a fait par le passé», a mentionné Affaires mondiales Canada.

Le ministère conseille aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel en Haïti.