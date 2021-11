La famille Dion fête Noël au Casino

Après plus de 15 ans d’absence, la famille Dion remontera sur la scène du Cabaret du Casino de Montréal en décembre avec Un réveillon chez la famille Dion. Le spectacle, qui met en scène cinq des enfants de la célèbre famille de Charlemagne, fera plonger les spectateurs dans les souvenirs des Noëls d’antan.

« C’est fou comment la mémoire du cœur revient rapidement, la musique te fait souvenir de qui tu es, ça touche à l’âme, lance la pétillante Claudette Dion qui fêtera, justement, ses 73 ans en décembre. La musique, c’est tellement rassembleur et rempli de souvenirs, ça nous aide à passer à travers les moments difficiles. »

« On avait envie de se retrouver ensemble et de partager ce plaisir qu’on avait lorsqu’on fêtait Noël tous les 16 à la maison, ajoute la grande sœur et marraine de Céline. Et puis, les Noëls ne sont plus ce qu’ils étaient, maman et papa ne sont plus là, René n’est plus là, Daniel est parti après avoir combattu trois cancers... La musique nous manque, on a besoin du public et je crois que le public a besoin de nos chansons. »

Pour la chanteuse, remonter sur la scène du Cabaret du Casino – lieu chaleureux que la famille connaît bien pour y avoir donné des spectacles pendant 4 ans – est un peu comme revenir à la maison. Et c’est exactement l’idée de ce spectacle mis en scène par Joël Legendre et dont le décor rappellera celui de la maison d’enfance des Dion : faire plonger le public dans les souvenirs de chacun des cinq membres présents sur scène. Claudette, Liette, Ghyslaine (actuellement en rémission d’un cancer), Michel (qui a pris sa retraite cette année après 20 années à avoir travaillé avec sa sœur Céline) et Paul.

« Enfants, on regardait par la même fenêtre, mais on n’a pas retenu les mêmes souvenirs, poursuit-elle. Chacun raconte son petit bout d’histoire, son anecdote pendant le spectacle. Et puis, le temps nous a rendus plus forts, plus proches et nos histoires nous tiennent ensemble. »

Des classiques et plus encore

La famille proposera des classiques du temps des Fêtes « à la saveur Dion » et des nouveautés comme « 130 Notre-Dame de l’amour » que Claudette Dion a elle-même écrit en pensant à leur maison d’enfance de Charlemagne, « La neige de mon pays », une pièce composée par maman Dion et « Les cloches de l’amour » que ses enfants ont chanté autour de son lit juste avant son décès.

Un réveillon chez la famille Dion, Cabaret du Casino de Montréal les 1, 2, 7, 8, 9 et 14 décembre 2021 à 14 h et les 2 et 14 décembre 2021 à 20 h.

Des nouvelles de Céline...

Céline va bien, assure Claudette Dion. La chanteuse, qui a récemment annoncé souffrir de spasmes musculaires et persistants l’empêchant de performer sur scène, a dû annuler son retour prévu le 5 novembre au théâtre du Resorts World à Las Vegas, ainsi que les spectacles prévus en novembre 2021, janvier et février 2022.

« On n’est pas inquiet, assure sa grande sœur, car si cela avait été extrêmement grave, on le saurait. Le discours n’est pas de ne pas en parler parce que c’est plus grave qu’on l’entend : ce n’est pas cela du tout le discours. On sait qu’elle est bien entourée, elle est intelligente et on n’est pas inquiet. »

Venue passer une partie de l’été au Québec avec ses enfants, sa célèbre sœur âgée de 53 ans lui avait confié avoir eu des crampes aux jambes, « un genre de torsade aux pieds qui lui donnait des spasmes musculaires dans la jambe ».

« Elle avait tellement hâte à son nouveau spectacle, elle travaillait presque constamment là-dessus, ajoute celle qui a appris la nouvelle dans les journaux en même temps que le grand public. Je pense qu’elle a poussé un peu fort et que ses muscles lui parlent. Céline veut donner plus que la machine lui permet, je sais qu’elle s’en demande beaucoup, mais on l’aime de même ! Je pense qu’elle va être un peu en retard, mais elle va être là. »

« Ce n’est pas la première fois que ça lui arrive. Céline est une performer, elle se donne à 110 %. Il faut qu’elle prenne de petites journées de congé, qu’elle apprenne à s’écouter et à ne pas trop pousser sa machine à fond. C’est très difficile, surtout quand tu es passionné comme on l’est tous chez nous. »

La première de son nouveau spectacle a été reportée à une date encore inconnue.