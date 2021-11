La population de cerfs explose à Longueuil

Un an après le début de la saga des cerfs du parc Michel-Chartrand à Longueuil, le problème est loin d'être résolu. Au contraire, il a pris de l’ampleur.

On comptait une trentaine de cerfs en 2020, alors qu'il y en a maintenant entre 50 et 70.

Ces derniers créent des dommages importants sur l’écosystème du parc.



«C’est vraiment au-delà de la capacité que l’écosystème est capable de supporter ici, donc on a les plantes, on a les pousses, on a les arbres et naturellement, ça peut même devenir un problème de sécurité publique, parce que ces cerfs-là qui peuvent avoir de la difficulté à se nourrir peuvent aller chez les gens, traverser les boulevards...» explique Éric Dussault, directeur général, Sauvetage Animal Rescue.

«On a proposé la stérilisation chimique, c’est ce qui a été mis de l’avant dans notre nouveau plan. On a l’équipement, on a les ressources, on a tout ce qu’il faut. Maintenant, ça a été proposé, est-ce que la table va en prendre compte?»

Selon un médecin vétérinaire, il n’y a pas de solution simple à ce problème.

«Évidemment, on a parlé d’euthanasie», note Jean-Pierre Vaillancourt, professeur de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. «Si on veut déplacer des cerfs de Virginie, il faut le faire correctement. On a parlé de faire de la stérilisation, ça aussi ça peut se faire. Ça peut contribuer à régler l’affaire, mais ça demande une surveillance.»

Le 10 novembre 2020, la ville de Longueuil annonçait l’abattage de la moitié du troupeau de cerfs en raison de leur surpopulation.

Une pétition de 40 000 noms demandait alors le recul de la municipalité, donc la mairesse était revenue sur sa décision.

Catherine Fournier, alors députée du secteur, avait proposé d’introduire des coyotes pour régler le problème.

Une table de concertation a finalement vu le jour pour créer des recommandations.

Le rapport de cette table de concertation sera d'ailleurs remis aux élus d’ici la fin novembre. Ils devront ensuite statuer du sort des cerfs du parc Michel-Chartrand.