Langue française: le patron de SNC Lavallin repousse un discours

Le président et chef de la direction de SNC-Lavalin, Ian Edwards, a reporté son allocution prévue lundi prochain devant la communauté des affaires, pour retravailler sur son français.

«Je souhaite prendre le temps nécessaire pour mieux préparer ma présentation et m’assurer qu’elle contient plus de français, la langue officielle du Québec, pour mieux répondre aux attentes de l’ensemble de nos interlocuteurs», a-t-il écrit dans une lettre rendue publique jeudi en fin d’après-midi.

Les récents événements entourant la place accordée à la langue française au sein des entreprises canadiennes et québécoises l’ont motivé à repousser son allocution et «à reporter mon engagement au cours de la prochaine année», a-t-il fait savoir.

«Je comprends bien la réalité québécoise et l’importance pour nos employés, clients et partenaires d’offrir un milieu de travail respectueux pour tous», a ajouté l’homme d’affaires.

M. Edward demeure au Québec depuis 2014. Le résultat de ses cours de français est cependant mitigé, selon ses dires.

«Plus récemment, à l’occasion d’une séance de notre conseil d’administration tenue à la fin du mois d’octobre, j’avais déjà pris l’engagement de mettre les efforts nécessaires pour suivre une formation linguistique au meilleur de mes capacités», a écrit le patron de SNC-Lavalin dans sa missive.

«Au-delà de la langue, le respect de l’héritage culturel et la reconnaissance de son importance demeurent prioritaires pour nous tous. Par ailleurs, soyez assurés qu’au sein de l’entreprise, notre Comité de francisation continue d’agir avec diligence en s’assurant de l’amélioration continue de nos façons de faire quant à la place et l’utilisation du français», a-t-il ajouté.