Le Salon de l’auto de retour à Montréal en janvier

Après avoir annulé son salon physique l’an dernier en raison de la crise sanitaire, l’équipe du Salon international de l’auto de Montréal (SIAM) sera de retour au Palais des congrès, du 21 au 30 janvier 2022.

«Toute l’équipe travaille à la planification d’un événement qui plaira assurément aux amateurs de voitures et qui sera accessible à tous ceux qui présenteront un passeport vaccinal valide», a annoncé le SIAM par voie de communiqué jeudi.

Selon un sondage réalisé auprès de 6758 visiteurs du salon des années précédentes, 86 % des répondants ont indiqué qu’il était probable, très probable ou «qu’ils n’attendaient que ça» d’assister au Salon de l’Auto en 2022.

Les résultats montrent aussi qu’en plus de se déplacer pour voir les nouveaux modèles, le deuxième élément le plus populaire est la «Zone électrique» qui regroupe les modèles hybrides et électriques.

«La reprise des activités et l’assouplissement des mesures sanitaires nous permettent enfin d’être de retour, mais ce n’est pas un retour à la normale. On pense que c’est important de repartir le Salon en 2022 pour offrir un événement aux passionnés de l’automobile, mais ce ne sont pas tous les manufacturiers qui seront présents», a indiqué Luis Pereira, directeur exécutif du SIAM.

Plus de la moitié des bannières seront tout de même présentes. «Les manufacturiers qui annulent leur participation à tous les grands salons canadiens motivent leur absence par une pénurie de véhicules et des ventes à la baisse», a précisé M. Pereira en soulignant que l’industrie automobile vit «une crise importante».

Le Salon de l’auto présentera une édition à plus petite échelle, mais qui «respectera tout de même son essence». La programmation complète et la vente de billets seront accessibles dès la fin du mois de novembre.