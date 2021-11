Les Carabins veulent écrire leur histoire

Les Carabins de l’Université de Montréal ont remporté trois fois la coupe Dunsmore au cours des sept dernières années, mais jamais n’ont-ils brandi le trophée devant leurs partisans. Une première qu’ils espèrent réussir dimanche, face à leurs plus grands rivaux, le Rouge et Or.

« Au début du camp, on n’avait rien fait ensemble, comme équipe, nous les Carabins de 2021. Nous vivions sur le succès des équipes passées », a raconté l’entraîneur-chef Marco Iadeluca, jeudi, dans une visioconférence.

« Donc oui, on veut écrire notre histoire. C’est toujours spécial une Coupe Dunsmore. Être les premiers à réussir à faire ça à Montréal, ce serait très spécial », a-t-il poursuivi.

Et il y a une autre première à la portée des Bleus, ce week-end : la possibilité de battre le Rouge et Or trois fois au cours d’une saison, après les victoires de 18-17 et de 35-14 acquises en saison régulière.

Une étape vers le gros trophée

Mais Iadeluca affirme voir bien plus grand pour son équipe que cette finale de la Coupe Dunsmore, aussi spéciale soit-elle, et que cette domination de l’Université Laval.

« On est conscient qu’il y a d’autres matchs après ça et c’est ce sur quoi on met l’accent. On espère gagner ce match-là pour pouvoir continuer vers la conquête d’une coupe Vanier », a relevé l’entraîneur-chef.

Car tous les espoirs sont permis pour les Carabins (7-1, 1ers dans la conférence), menés par le quart Jonathan Sénécal et dont le seul accroc est survenu face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, en début de saison.

« ll faut faire comprendre aux joueurs que c’est seulement un autre match, a pointé Iadeluca. Même si c’est une finale et que ç’a une plus grande valeur. On ne doit pas changer ce qu’on fait depuis le début de la saison. »

Une équipe « dure à battre »

Malgré les deux succès face au Rouge et Or (5-3, 2e au classement) cette saison, l’homme de football dit ne pas prendre à la légère la troupe de Glen Constantin, une équipe « toujours dure à battre ».

Et Iadeluca en sait quelque chose : s’il en sera ce dimanche à sa première Coupe Dunsmore en tant qu’entraîneur-chef, il l’a déjà remportée deux fois, notamment comme coordonnateur offensif... de l’Université Laval.

« C’est un programme qui sait gagner, a louangé le pilote des Bleus. Ils sont toujours bien préparés, ils ont d’excellents joueurs. C’est toujours dur de les affronter, qu’il s’agisse de la première ou de la troisième fois de la saison. »

Les joueurs fébriles

À Montréal comme à Québec, l’accent est mis depuis le début de la semaine sur la préparation pour cette importante confrontation, la huitième de suite en finale québécoise entre les deux universités.

Et le secondeur Michael Brodrique a admis jeudi les trouver bien longues, ces journées qui mènent vers cet ultime face à face entre les Carabins et le Rouge et Or.

« Je voudrais être déjà dimanche. Que ce soit moi ou toute la défensive, on se l’est déjà dit, on est tous excités et on attend juste cette finale », a-t-il raconté.

« Je dis à nos joueurs qu’ils doivent vivre le moment présent, s’amuser, a ajouté Iadeluca. On veut que les gars aient du plaisir et qu’ils performent. On va être satisfait des résultats à la fin si on fait tout ça. »

Des spectateurs bruyants

Au-delà des performances sur le terrain, Iadeluca et ses joueurs espèrent miser sur des partisans bruyants au CEPSUM, dimanche.

« Nous avons eu un avant-goût de ce dont ça peut avoir l’air quand nous avons joué contre Laval devant une salle comble [de 5100 partisans, dans le dernier match entre les deux équipes], a-t-il expliqué. Si on pense aux cadences silencieuses que les équipes ont besoin de faire, c’est sûr que c’est un avantage. »

Mais du côté du Rouge et Or, on dit avoir un plan pour déjouer cette foule hostile.

« Même dans la dernière rencontre, je ne pense pas que ç’a été un enjeu, a analysé le receveur Kevin Mital. C’est dans notre plan de match. On sait que c’est bruyant, alors on fait de petits ajustements en offensive pour bien s’entendre. C’est sûr que les fans sont proches du terrain, mais on a trouvé une façon de communiquer malgré tout. »

Le week-end des festivités entourant la Coupe Dunsmore s’amorce vendredi, avec le dévoilement des honneurs individuels dans le football universitaire québécois.

Une vengeance qui habite le Rouge et Or depuis deux ans

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

L’esprit de vengeance qui habite les joueurs du Rouge et Or à l’approche de la finale de la Coupe Dunsmore, dimanche, contre les Carabins de l’Université de Montréal, remonte à plus loin que les deux revers que leur ont infligés leurs grands rivaux cette année.

Kevin Mital ne portait pas l’uniforme du Rouge et Or il y a deux ans, lors de la défaite de 25 à 10 contre les Bleus en finale québécoise au Stade Telus.

Le receveur de passes, une recrue cette année dans les rangs universitaires, tentait alors sa chance du côté de Syracuse, aux États-Unis, après un parcours couronné de succès avec le Phénix du collège André-Grasset.

Mais ce douloureux revers, il lui a été raconté dans le vestiaire par les vétérans du Rouge et Or dès le début de la présente campagne.

« Ils sont venus au PEPS gagner la Coupe Dunsmore il y a deux ans, a rappelé Mital, jeudi. Ça, on l’a encore sur le cœur. Et là, c’est nous qui allons disputer la finale chez eux. C’est sûr que ce serait un bon “statement” à faire. »

Retrouvailles attendues

Dimanche, contre les Carabins, ce sera aussi jour de retrouvailles entre Mital et son coéquipier d’antan chez le Phénix du collège André-Grasset, le quart Jonathan Sénécal.

Les deux amis ont tout raflé en 2018, à leur dernière année avec le Phénix. Ils ont réécrit le livre des records du RSEQ et remporté le Bol d’or de la division 1 du football collégial.

Tant Mital que Sénécal ont pris le chemin des États-Unis la saison suivante. Mais leur passage au sud de la frontière a été de courte durée. À leur retour, le monde du football québécois s’interrogeait : les deux comparses se retrouveraient-ils ensemble à Montréal ou à Québec ? Finalement, Mital a choisi le rouge et Sénécal, le bleu. Et leur première saison dans le football universitaire québécois a été couronnée de succès.

Le receveur du Rouge et Or a été le meneur en saison régulière pour les touchés, avec neuf. Quant au quart des Carabins, il a terminé deuxième pour les verges par match, derrière le pivot des Stingers de Concordia, Olivier Roy.

« Ce n’est pas spécial [de le retrouver en finale de la Coupe Dunsmore] », a pointé Mital.

« Je sais ce qu’il est capable de faire, il sait ce que je suis capable de faire. Qu’on se retrouve là, l’un contre l’autre, je ne crois pas que ce soit une surprise ni pour moi ni pour lui. On est tous les deux des compétiteurs. »

« On sait qu’on n’est plus amis pour quatre quarts. Mais pendant la saison, on n’est pas resté en contact tant que ça, a ajouté le numéro 8 du Rouge et Or. C’est un ami auquel je texte de temps en temps, pour prendre des nouvelles. »

Un quart-arrière qui sait gagner

Photo d'archives, Martin Chevalier

Le calme du quart Jonathan Sénécal à son premier match éliminatoire dans le football universitaire québécois, samedi dernier, n’a pas surpris l’entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal, Marco Iadeluca.

Car la relation entre les deux hommes remonte à plusieurs années et elle s’est bâtie, notamment, en remportant des championnats.

« On a gagné une Coupe du Canada ensemble, donc il a joué une finale à ce niveau-là. On a gagné un Bol d’or ensemble, alors c’est une autre finale, a raconté le pilote des Bleus. C’est quelqu’un que je suis habitué à voir performer dans des moments de stress. »

Son rythme de croisière

Face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, Sénécal a fait montre de sa domination. Le pivot de 22 ans a complété 19 de ses 31 tentatives de passe, pour des gains de 332 verges.

Les Carabins se sont facilement imposés 31 à 3.

Si Iadeluca est satisfait de la progression de son quart-recrue, il estime que l’ancien du Phénix du collège André-Grasset a surtout trouvé son erre d’aller au cours de ses deux derniers matchs, soit face aux Carabins, puis en éliminatoires contre Sherbrooke.

« On voulait qu’il soit en pleine confiance rendu à ce temps-ci de l’année, car c’est le moment le plus important, a admis l’entraîneur-chef. On est content de son développement, mais il faut qu’il continue. »

