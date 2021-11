Les Raptors soutirent un gain aux 76ers

Les Raptors de Toronto ont tiré profit d’une équipe décimée par la COVID-19, les 76ers de Philadelphie, jeudi au Wells Fargo Center, pour l’emporter 115 à 109.

Les visiteurs ont été particulièrement bons en deuxième demie, eux qui y ont inscrit 11 points de plus que les favoris de la foule.

Fred VanVleet a été l’arme offensive principale des Raptors, avec 32 points, en plus d’ajouter six rebonds et sept passes décisives. Il a grandement été aidé par OG Anunoby et Gary Trent fils, qui ont chacun ajouté 20 points.

Le Québécois Chris Boucher a aussi eu une rare chance de se mettre en évidence et il en a profité. En 24 min 03 s sur le parquet, il a converti sept de ses 12 tentatives de tir et ses deux lancers francs, pour 17 points. Il a aussi amassé six rebonds et réussi un vol de ballon et deux tirs bloqués.

Dans le camp des 76ers, Tyrese Maxey a été le plus efficace, avec 33 points.

Les Raptors pourront célébrer tout en retournant à Toronto, dans l’attente de leurs prochains adversaires, les Pistons de Detroit, samedi.

