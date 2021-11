Loto-Québec pense aux pauvres!

Christine Beaulieu connaît un grand succès avec la pièce J’aime Hydro.

Eh bien, moi, je pense écrire une pièce intitulée J’aime Loto-Québec.

Parce que Loto-Québec est prête à faire des pieds et des mains pour accommoder les miséreux qui veulent s’appauvrir encore plus.

NON SOLVABLES, BIENVENUE !

Vous avez lu le texte de mon confrère Jean-Michel Genois Gagnon hier ?

« Loto-Québec offre une solution de paiements qui permet aux joueurs en difficultés financières de continuer à jouer à des jeux de casino en ligne même après avoir été bloqués par des banques ou des émetteurs de carte de crédit. »

C’est pas cool, ça ?

Votre banque ne veut plus vous passer de l’argent et votre situation financière catastrophique ne vous permet plus de posséder une carte de crédit ?

Pas grave ! Depuis 2016, Loto-Québec vend aux gens non solvables l’équivalent de cartes prépayées qui leur permettent de jouer dans ses casinos en ligne !

Tu es dans la chnoute jusqu’au cou et tu veux te creuser un trou encore plus profond ?

Loto-Québec va te passer une pelle ! C’est fou tout ce que l’État est prêt à faire pour nous aider à remplir ses coffres !

À quand un « pawn shop » géré par Loto-Québec ?

Tu veux jouer à Diamond Spins Cleopatra (« Voyez la Reine vous offrir des pyramides ! ») ou à Wolf Queen (« Vous allez frissonner de plaisir ! »), mais tu n’as pas une maudite cenne ?

Pas de problème, Johnny, apporte-nous ton jonc de mariage ou la PS4 de ton fils et on va déposer des crédits dans ton compte espacejeux.com !

LA MODÉRATION A MEILLEUR GOÛT

Et après ça, Loto-Québec nous dit : « Un jeu doit rester un jeu ».

Bien tiens.

C’est comme la SAQ, qui affirme sur son site web « placer le bien collectif au cœur de toutes ses décisions », mais qui fait tout ce qui est possible pour augmenter ses ventes !

« Se fixer des limites et les respecter, c’est garder le contrôle de son jeu en tout temps », peut-on lire sur le site web de Loto-Québec.

Selon vous, une personne qui ne peut même plus avoir accès à un prêt bancaire ou à une carte de crédit à cause de ses mauvaises habitudes est-elle apte à se fixer des limites et à les respecter ?

Hmmmm... Je ne suis pas psychologue, mais au pif, comme ça, je répondrais : non !

« Ne jouez pas si vous êtes troublé ou déprimé », lit-on encore sur le site de Loto-Québec.

Selon vous, une personne qui est tellement dans la dèche qu’elle ne peut même plus emprunter cinq dollars à la banque est-elle « troublée et déprimée » ou « équilibrée et de bonne humeur » ?

L’ÉTAT CROUPIER

En fait, la réalité, tout le monde la connaît.

Si on a permis à Loto-Québec de mettre la main sur les loteries, les bingos et les jeux d’argent, ce n’est pas parce que cette société se comporte de façon responsable.

C’est parce que les millions de dollars qu’elle amasse vont dans les poches de l’État.

Quand Pete organise une partie de poker payante, il commet un crime.

Quand l’État fait la même chose, il rend service à la communauté.