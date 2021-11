miHoYo ouvre un nouveau studio à Montréal avec une centaine de nouveaux emplois potentiels

Pour ceux qui ne connaissent pas miHoYo, l’entreprise qui a son siège social à Shanghai, en Chine, compte plus de 3500 employés répartis dans les grandes mecques des jeux vidéo : Shanghai, Los Angeles, Singapour, Tokyo, Séoul et, très prochainement, Montréal. Elle est aussi experte dans les technologies de pointe et le développement de capacités avant-gardistes dans le rendu d’animation, l’intelligence artificielle et les jeux vidéo infonuagiques.

À noter que Montréal accueillera le premier studio de développement sur notre continent, alors que celui de Los Angeles n’est qu’un bureau satellite administratif.

Bien connu pour son jeu Genshin Impact, miHoYo viendra installer son nouveau studio dans le centre-ville de Montréal. Pour profiter de nos talents, environ une centaine d’employés seront nécessaires pour mener à bien ses projets.

miHoYo

Parlant de projets, le nouveau studio montréalais développera avec les autres studios du groupe un tout nouveau jeu d’action et d’aventure AAA en monde ouvert, intégrant un jeu de tir dans un univers paranormal vivant.

À propos de notre métropole, le cofondateur de miHoYo, Forrest Liu, écrit que «Montréal est une ville où l’on retrouve une riche communauté de développeurs de jeux ainsi que des universités reconnues à travers le monde. Nous accordons une grande valeur à l’expertise et à la créativité de l’écosystème local qui, selon nous, inspireront miHoYo dans son processus de création de jeux».

miHoYo conçoit ses jeux pour tous les systèmes ; PC Windows, consoles, iOS et Android.

miHoYo

Les candidats recherchés s’occuperont de la conception des jeux, des arts, de l’ingénierie et de la gestion de projets. La société compte sur les jeunes diplômés universitaires de la région, ainsi que sur le recrutement des meilleurs talents à l’étranger en participant à la mission Journées Québec jeux vidéo et effets visuels.

Des postes clés sont déjà ouverts pour le studio de Montréal sur le site : https://careers.mihoyo.com.

Bande-annonce Infinite Future

Bande-annonce Tech Otakus Save the World