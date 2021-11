«Nous sommes un pays»: à Taïwan, la revendication d’une identité distincte

À l’heure où la Chine intensifie la pression sur Taipei et tente de l’isoler du monde, de nombreux Taïwanais considèrent avoir leur propre identité nationale, un sentiment partagé par une majorité des jeunes habitants de l’île.

• À lire aussi: Pékin pourrait bloquer Taïwan par les airs et la mer, alerte Taipei

« Pour moi, me dire Taïwanais signifie toutes les choses dont je suis fier », affirme Ken Young, une casquette de baseball noire avec Taïwan en relief vissée sur la tête.

Photo AFP

« Nous soutenons les droits de l’homme, nous soutenons les droits des LGBT et nous soutenons la liberté d’expression », affirme à 38 ans cet animateur d’un podcast quotidien d’informations.

La Chine continentale et Taïwan sont dirigés par des régimes rivaux depuis 1949 et la fuite sur l’île des nationalistes de Tchang Kaï-chek après leur défaite face aux troupes communistes de Mao Tsé Toung.

Durant les décennies qui ont suivi, les habitants de ce territoire considéraient être les véritables représentants de toute la Chine.

Mais dans les années 90, lorsque Taïwan est devenue une démocratie, les habitants se sont forgés une identité taïwanaise distincte, avec un destin séparé de celui du continent.

Un récent sondage publié par l’Université nationale Chengchi de Taïwan montre que moins de 3% de la population de l’île s’identifie comme Chinoise, un niveau record, alors qu’ils étaient près de 26 % en 1992.

Plus de 63 % se décrivent comme uniquement Taïwanais, contre 18 % auparavant, tandis que 31% se disent « à la fois Taïwanais et Chinois », contre 46 % précédemment.

Protéger la démocratie

« Nous voulons protéger le droit d’aimer notre démocratie, notre liberté », renchérit Kylie Wang, co-animatrice du podcast.

« Plus les gens se considèrent comme Taïwanais et aiment notre pays, notre terre, plus cela peut nous protéger d’une invasion ».

Pékin considère l’île comme son propre territoire et a juré de s’en emparer un jour, par la force si nécessaire.

Le président Xi Jinping a fait de la prise de Taïwan un engagement clé alors qu’il entame un troisième mandat l’année prochaine.

Mais la plupart des Taïwanais rejettent l’idée de passer sous le joug de la Chine autoritaire, et moins de 8 % d’entre eux sont favorables à une unification.

Les tensions se sont intensifiées depuis l’arrivée au pouvoir en 2016 de la présidente Tsai Ing-wen qui considère l’île comme souveraine et ne faisant pas partie de la Chine.

Lin Yu-han, assistante administrative de 22 ans, s’inquiète de ces tensions.

« Ce qui s’est passé à Hong Kong m’a fait réaliser à quel point la Chine est terrible. Je ne veux pas que le Hong Kong d’aujourd’hui devienne le Taïwan de demain », dit la jeune femme, qui affirme ne plus vouloir remettre les pieds en Chine.

« Liberté de créer »

Photo AFP

Liljay Chen, 36 ans, à la tête d’un groupe de hip-hop, a créé une marque de vêtements pour promouvoir ses convictions indépendantistes.

« Je suis Taïwanais, je ne suis pas Chinois. Taïwan est un pays et la Chine est un pays. Nous sommes égaux », revendique-t-il.

Parmi les articles exposés dans son magasin, une casquette de baseball rouge rappelant celles portées par les partisans de Trump, sur laquelle on peut lire : « Make China Lose Again » (« Faire que la Chine perde à nouveau »).

D’autres produits arborent des slogans tels que : « indépendance de Taïwan » et « Taïwan ne fait pas partie de la Chine ».

« Pour les jeunes, la principale différence entre Taïwan et la Chine est la liberté de créer librement et le libre accès aux réseaux sociaux », estime M. Chen.

Pour certains habitants plus âgés, cependant, il est possible d’être à la fois Taïwanais et Chinois.

« Je m’identifie comme étant Chinois par le sang et la culture, car mes grands-parents et mes parents sont venus de Chine. Je suis également Taïwanais puisque je suis né et j’ai grandi à Taïwan », explique Hu Min-yueh, 56 ans, pasteur et petit-fils d’un fameux général arrivé à Taïwan en 1949.

« Bien sûr, il existe de substantielles différences dans les systèmes politiques entre les deux parties... mais la politique peut changer rapidement ».

Pour ceux qui ont grandi dans les années 1990 ou plus tard, être Taïwanais n’est pas lié à la relation historique de l’île avec la Chine.

« La Chine continue de dire aux Taïwanais "vos ancêtres sont venus de Chine, donc vous êtes Chinois et vous devez écouter ce que dit le gouvernement chinois actuel".... C’est totalement absurde », dénonce M. Young.

« Je suis fier d’être Taïwanais et c’est pourquoi je dis aux gens que je suis originaire de Taïwan et que je soutiens la démocratie ».