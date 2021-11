Paradis fiscaux: la Caisse a investi plus de 35 M$ US dans des fonds gérés par White Star

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a investi plus de 35 millions de dollars américains dans des fonds enregistrés ici de la firme White Star Capital, active dans le paradis fiscal de Guernesey, a appris Le Journal.

« La Caisse a investi 15 M$ US dans le fonds White Star II et 20 M$ US dans le White Star III », a confirmé au Journal Maxime Chagnon, chef des relations médias mondiales à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). En dollars canadiens, cela correspond à environ 37 M$. En comparaison, Investissement Québec (IQ) a investi plus de 45 millions $ dans des fonds de White Star ici, soit 24,75 M$ (2021), 10 M$ (2018) et 10,6 M$ (2014). De son côté, le Fonds de solidarité FTQ a mis 15 millions $ dans White Star III et 15 millions $ dans White Star II, pour un total de 30 millions $.

Plus de 112 M$

Ces dernières années, la Caisse, Investissement Québec et le Fonds de solidarité FTQ ont donc investi ensemble plus de 112 millions $ dans des fonds de White Star.

Au Journal, le porte-parole de la Caisse, Maxime Chagnon, insiste : le bas de laine a fait pression pour que l’argent investi dans des fonds de White Star reste au Québec et ne prenne pas le chemin de Guernesey.

« Le fonds White Star II, dans lequel la Caisse avait investi 15 millions $ US, est bel et bien enregistré au Québec. Il était à l’origine enregistré à Guernesey, mais à l’automne 2019, nous étions en discussion avec White Star pour les convaincre d’enregistrer le fonds II au Québec », a expliqué Maxime Chagnon.

« Cela a été conclu au courant de 2020, alors que nous entreprenions, aussi, des négociations pour investir 20 M$ US dans le fonds III. Celui-ci est également enregistré au Québec », a-t-il poursuivi.

Rencontre au sommet

En entrevue au Journal, fin octobre, l’un des deux gestionnaires de contrôle de White Star, Jean-François Marcoux, avait reconnu avoir des activités à Guernesey, où habite l’autre gestionnaire de contrôle, Eric Martineau-Fortin.

« Ce qui fait partie de la structure au Québec reste au Québec et ne transite pas par Guernesey », qui sert à attirer les fonds européens, avait-il souligné.

Fitzgibbon autrefois actionnaire

Rappelons que le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a déjà présenté Eric Martineau-Fortin au premier ministre François Legault à Paris en 2019, alors qu’il détenait encore de l’argent dans un de leurs fonds.

En juin dernier, M. Fitzgibbon s’était retiré du Conseil des ministres et avait repris ensuite son siège après s’être conformé au Code d’éthique de l’Assemblée nationale.

Aucune discussion n’a eu lieu entre M. Fitzgibbon et White Star sur le nouveau 25 M$ d’IQ dans le fonds de 450 M$ de la firme, selon son cabinet.

♦ White Star a investi dans des firmes montréalaises comme Angel Host, Dfuse et Dialogue, qui a fait son entrée en Bourse en mars 2021.

White Star Capital en bref

Fondation : 2014

2014 Employés : 30

30 Pays : Allemagne, Canada, Corée du Sud, États-Unis, France, Guernesey, Japon, Monaco, Pologne et Royaume-Uni

Sources : Caisse de dépôt et placement du Québec et White Star