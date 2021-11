PGA: congestion au sommet à Houston

Quatre golfeurs partagent le premier rang au terme de la première journée d’activités de l’Omnium Hewlett Packard Enterprise de la PGA, présenté jeudi à Houston, au Texas.

L’Australien Marc Leishman, ainsi que les Américains Russell Henley, Talor Gooch et Luke List montrent tous un pointage de -5. Le dernier des quatre n’a toutefois pas complété sa première ronde, puisque la noirceur a forcé les organisateurs à interrompre près de la moitié des golfeurs. Les mauvaises conditions météorologiques ont forcé le report du début du tournoi de plusieurs heures.

Le Canadien Ben Silverman est l’un de ceux qui ont eu le temps de compléter les 18 premiers trous de la compétition et de le faire avec panache. L’athlète de 33 ans a réussi l’ensemble de ses quatre oiselets sur le premier neuf, avant de commettre un boguey sur le neuf de retour. Il partage ainsi la sixième place, à quatre frappes du quatuor de tête.

Nick Taylor a aussi été en mesure de bien gérer les difficultés du parcours Memorial Park, lui qui a retranché deux coups à la normale de 70.

Taylor Pendrith a aussi eu assez de temps pour compléter sa sortie, mais il a dégringolé au 131e et avant-dernier rang de la compétition, avec une carte de 75 (+5).

Trois autres représentants de l’unifolié sont en lice à ce tournoi, soit Mackenzie Hughes, Roger Sloan et Adam Svensson, mais ils devront tous compléter leur première ronde vendredi matin, Hughes est à égalité avec la normale après 14 trous, tandis que Sloan et Svensson sont à +1, respectivement après 12 et sept fanions.