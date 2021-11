Fillette de Granby: la pathologiste défend ses conclusions

La pathologiste qui a examiné le corps de la fillette de Granby a défendu son travail en contre-interrogatoire, jeudi, au procès de la belle-mère accusé de meurtre non prémédité au palais de justice de Trois-Rivières.

La Dre Caroline Tanguay avait expliqué, mardi, qu’elle était d’avis que la fillette de sept ans était morte d’une suffocation externe. Elle avait aussi témoigné à l'effet que

les informations qu'elle détenait à l'époque dans sa recherche de cause mentionnaient que l'enfant avait été contentionnée avec du ruban adhésif et que son nez et sa bouche en auraient été recouverts.

Ces détails lui avaient été transmis par l'enquêteur Gino Lajoie qui assistait à l'autopsie, lui a fait préciser l'avocat en défense, Alexandre Biron, en contre-interrogatoire jeudi.

«L'autopsie ne m'a pas permis de trouver une cause de décès. Je n'ai relevé aucune lésion traumatique spécifique pouvant avoir contribué au décès. Il n'y avait rien à l'examen des organes internes, pas de diagnostic de maladie chronique dans les dossiers médicaux pouvant expliquer un décès subit. Ce qu'on m'a mentionné expliquait le décès», a soutenu la Dre Tanguay.

La pathologiste judiciaire n’a cependant pas pu, malgré l'insistance de l'avocat de l'accusée, donner une idée de son degré de certitude pour la cause du décès.

Procédant par diagnostic d'exclusion, elle a envisagé l'hypothèse d'une asphyxie mécanique.

Pour soutenir cette théorie, le tronc doit être comprimé à un point tel où la cage thoracique ne peut se gonfler et permettre la respiration.

«Si le "tape" avait été très serré sur son corps, ça aurait pu être une possibilité. S'il y a un lousse et que le mouvement est possible, ce n'est plus une option, avait expliqué le témoin expert mardi.

Rappelons que le fils de l'accusée a témoigné à l'effet qu'il y avait de l'espace entre la peau et le ruban pour y insérer un ou deux doigts au moment où le ruban adhésif a été coupé, après la découverte du corps inerte de la fillette.

Jeudi matin, l'avocat de l'accusée lui a soumis une théorie :

«Si elle a été attachée les bras croisés sur son thorax pendant la nuit avec du ruban adhésif, que le matin, on lui a rajouté une couche de "tape" sur le tronc, sans lui recouvrir le nez ou la bouche; est-ce possible que ça ait causé son décès?»

«Il faudrait que ce soit le matin tôt, que ce soit suffisamment serré pour lui comprimer le thorax et empêcher ses mouvements respiratoires. Au bout d'un certain temps, ça aurait pu causer la mort», a répondu la pathologiste.

Rien ne supportait d'autres causes possibles de suffocation a renchéri le témoin :

«Si j'ai rien qu'on me rapporte en lien avec une asphyxie mécanique, je n'ai pas à m'y pencher. [...] Si elle avait été retrouvée, écrasée sous un meuble comme un bureau, ça aurait été différent», a-t-elle expliqué.

Ne pouvant écarter l'asphyxie mécanique dans ses diagnostics différentiels, la pathologiste qui a effectué plus de 2200 autopsies en 15 ans est plutôt d’avis, selon les informations obtenues lors du témoignage des enfants sur la présence de ruban sur le nez et la bouche, que la fillette serait plutôt décédée d’une suffocation externe.

«En bloquant complètement le nez et la bouche, le décès survient habituellement dans les minutes suivantes», a souligné la Dre Tanguay.

Revenant sur les évènements du 29 avril 2019, la pathologiste a constaté que la fillette était sans pouls selon les ambulanciers à 11 h 36, mais qu'elle a été réanimée une demi-heure plus tard à l'hôpital. Selon elle, le décès était très récent au moment de l'appel au 911.

Le procès de la femme de 38 ans, accusée de meurtre non prémédité et séquestration de la fillette de 7ans en est à sa quatrième semaine. La pathologiste est le 19e témoin de la poursuite.