Quatre jours après sa défaite, toujours pas de nouvelles de Denis Coderre

Tout porte à croire que Denis Coderre ne sera pas chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Montréal, lui qui est plongé dans un mutisme depuis son revers cuisant, dimanche soir.

Quatre jours après la défaite de Denis Coderre, son parti Ensemble Montréal nous indique qu’il n’y a pas de sortie publique de sa part aujourd’hui.

Selon nos informations, M. Coderre n’a même contacté sa colistière Chantal Rossi, élu dans Montréal-Nord. Elle avait accepté de lui céder sa place afin de permettre à M. Coderre de siéger à l’hôtel de ville au cas où il ne serait pas élu.

De plus, le parti Ensemble Montréal a mis à jour sa page web avec les photos et noms de tous ses élus gagnants et Mme Rossi est là.

Donc, on peut penser que M. Coderre ne sera pas chef de l’opposition.

Valérie Plante participait de son côté ce matin à la Place du Canada à la cérémonie du Jour du Souvenir. La mairesse a réagi sur le mutisme de son adversaire défait.

«Ce à quoi on s’attend, c’est que le chef d’Ensemble Montréal se présente devant la population afin d’expliquer ou du moins partager sa décision à savoir s’il restera dans la position très digne, je le rappelle, de chef de l’opposition ou s’il quittera la vie politique et laisser Mme Rossi occuper le siège», a dit Mme Plante à TVA Nouvelles.

