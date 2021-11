Québec est à 1,1 % de son objectif de livraison de lecteurs de CO2

Lors d’une intervention au Salon bleu, la députée libérale Marwah Rizqy a interpellé le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge sur le fait que les livraisons de lecteurs de CO 2 destinés aux écoles n’étaient qu’à seulement 1,1 % complétées.

«Après s’être trainé les pieds dans le dossier de la qualité de l’air pendant des mois, et puisqu’il était rendu au pied du mur le 27 mai dernier parce qu’il refusait systématiquement de mettre des purificateurs d’air dans les écoles, le gouvernement, en cellule de crise s’est dit “Opération sauvetage, on va acheter des capteurs de CO 2 et on va les installer pour la rentrée scolaire dans toutes les écoles du Québec”», a lancé la députée de Saint-Laurent jeudi matin.

«Alors le gouvernement dit qu’il va lancer un appel d’offres vite vite vite, dans les quelques jours suivants. Finalement, ce n’est pas au mois de mai qu’on a lancé l’appel d’offres, mais au mois de juillet, c’était tellement urgent», poursuit-elle.

Marwah Rizqy précise d’ailleurs que le gouvernement s’était engagé à livrer 25 % des capteurs de CO 2 en septembre, et un autre 50 % en octobre. Toutefois, elle a révélé que seulement 1,1 % des livraisons ont été faites en date du mois de novembre, loin de l’objectif annoncé.

Les lecteurs de CO 2 permettront de suivre en continu les variations de dioxyde de carbone dans les classes et d’apporter les correctifs nécessaires immédiatement. Dès que le taux de CO 2 dépassera la mesure de concentration de 1000 ppm (parties par million) dans une classe, l’information sera relayée de façon numérique.

Pénuries

Le ministre Roberge s’est défendu en expliquant que les lecteurs sont victimes de la pénurie de micropuces électroniques, causant ainsi des retards importants de livraison.

«Je suis certain que ma collègue peut comprendre la situation», a affirmé le ministre.

À cette interpellation, Mawah Rizqy s’est permis de lire une partie de l’appel d’offres du gouvernement.

«Question numéro 12 de l’appel d’offres : “Est-ce qu’on peut invoquer le manque de composante?” Réponse du gouvernement : “Non, ce n’est pas un cas de force majeure”», a-t-elle souligné.

«Je comprends que c’est un gouvernement de comptables, il y en a plusieurs ici, et je sais que vous aimez gouverner par performance. Trouvez-vous ça performant quelqu’un qui est à 1,1 % de son objectif? C’est vraiment vraiment désolant», a lancé la députée libérale.

Elle a aussi déploré le fait que le gouvernement ne faisait pas affaire avec des fournisseurs québécois, mais s'était plutôt tourné vers la Chine.

Le ministre Jean-François Roberge a repris la parole au Salon bleu pour souligner que son gouvernement allait être le premier à installer des lecteurs de CO 2 dans tous les locaux de toutes les écoles de la province.

«Évidemment, ça aurait été plus vite si on avait fait des tests de la qualité de l’air un peu plus tôt, au début des années 2010, comme ça s’est fait en Europe, mais les précédents gouvernements ne l’ont pas fait», a-t-il indiqué.

«Ça fait partie du grand rattrapage qu’on doit faire pour entretenir les écoles. On est dans l’action», a conclu le ministre.

