Recherché pour agression armée, il pourrait se trouver n’importe où au Québec

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver un homme de 26 ans soupçonné d’avoir participé à une violente agression armée survenue le mois dernier à Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides.

Le 30 octobre, vers 16h, Jonathan Forget-Hotte et deux complices se seraient présentés à une résidence du chemin de l’Aubergiste. Le trio aurait agressé l’occupant des lieux avant de prendre la fuite à bord d’un véhicule.

L’enquête policière a jusqu’à maintenant permis d’appréhender deux des trois suspects, soit un homme de 27 ans et une femme de 30 ans. Jonathan Forget-Hotte demeure quant à lui introuvable.

Le suspect recherché mesure 1,70 mètre (5 pi 7 po) et pèse 70 kg (154 lb). Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Il a plusieurs tatouages sur le corps, dont un poing américain sur la nuque et des ailes avec une croix sur la gorge.

Il pourrait se trouver n’importe où dans la province, selon la police.

Toute personne qui apercevrait Jonathan Forget-Hotte est priée de communiquer immédiatement avec le 911. Les gens qui détiendraient des informations au sujet de cet individu peuvent communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la SQ, au 1 800 659-4264.

